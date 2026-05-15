Del 4 al 28 de junio desembarcará en Buenos Aires Tutankamón, La Experiencia, una muestra que promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos culturales del año. La propuesta invita al público a sumergirse en el misterio, la belleza y el legado del Antiguo Egipto a través de un recorrido inmersivo pensado para todas las edades.

A más de cien años del hallazgo de la tumba de Tutankamón, la figura del faraón niño continúa despertando fascinación alrededor del mundo. Con el objetivo de acercar esa historia al público argentino, la exhibición propone una experiencia que combina historia, enigmas y emoción en un viaje sensorial hacia una de las civilizaciones más impactantes de todos los tiempos.

Tutankamón, La Experiencia (Foto: prensa)

La muestra contará con más de 150 piezas certificadas por el Ente Regulador de Exportación de Monumentos de Egipto, que permitirán descubrir detalles sobre el reinado de Tutankamón, su vida y los misterios que todavía rodean su muerte. Uno de los puntos más impactantes será la recreación de la tumba y de los tesoros encontrados en su interior, reviviendo así el histórico descubrimiento realizado por el arqueólogo Howard Carter en 1922.

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Además, la experiencia incluirá contenido audiovisual especialmente desarrollado para recrear la atmósfera del Antiguo Egipto y transportar a los visitantes al corazón de esa época. La propuesta suma una dimensión visual y sensorial que amplifica el recorrido y convierte la visita en una experiencia inmersiva única.

Tutankamón, La Experiencia (Foto: prensa)

La curaduría de la exhibición estará a cargo de Andrea Zingarelli, especialista con trayectoria internacional, quien aportará rigor académico al proyecto. A lo largo de las 11 salas temáticas, el público también podrá conocer cómo era la vida cotidiana en el Antiguo Egipto, sus rituales funerarios, sus creencias y su particular concepción del más allá.

El Cubo será la sede de esta experiencia que ocupará más de 1500 metros cuadrados dentro del Complejo Al Río. Como cierre del recorrido, los visitantes encontrarán un espacio gastronómico temático, merchandising oficial y un área de actividades para toda la familia. Las entradas ya se encuentran a la venta.

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