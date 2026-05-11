A 27 del inicio de Betty La Fea, Natalia Ramírez y Lorna Cepeda mantienen intacta la amistad que iniciaron algunos años antes en El amor es más fuerte, y ahora ambas regresan a Argentina con Muertas de Risa, su proyecto teatral.

En una charla con Ciudad Magazine, Natalia Ramírez, que interpretó a Marcela Valencia en la recordada tira que conquistó a los argentinos, contó cómo el tiempo parece no haber pasado para ambas, que lucen iguales a los personajes que hace poco tiempo volvieron a interpretar en el “revival” de Prime Video.

Natalia Ramírez y Lorna Cepeda (Foto: captura de Yo Soy Betty La Fea)

“El secreto es reírse mucho”, explicó Ramírez, con el visto bueno de su compañera, con quien también trabajó en otras producciones televisivas como Mi pequeña mamá (2002) y Dr. Amor (2003), grabada en Argentina junto a Juan Carlos Mesa y Ana María Campoy.

“Ella y yo somos muy distintas, pero tenemos en común el humor. No hay nada más chéveres que puedas estar con una amiga con la que te puedes reír y ser auténtca”, señaló Cepeda, “La peliteñida” Patricia Fernández en Betty la fea, que estuvo casada con el productor argentino Eduardo Paz con quien tiene tres hijos, Daniela, Nathaniel y Marino.

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En pleno boom teatral en la Argentina, Natalia y Lorna regresan a Argentina y lo hacen por la puerta grande con Muertas de Risa, la obra que presentarán en una única función, el 20 de mayo, en el Teatro Broadway, en plena calle Corrientes.

Lorna Cepeda y Natalia Ramírez en Muertas de Risa (Foto: Prensa)

“Se trata de dos mujeres que van a la morgue a reconocer a su amor. Es el mismo amor para las dos, pero nos acabamos de enterar”, explicó Natalia. “Llegamos las dos a reconocer al hombre y nos encontramos con la sorpresa de ‘¿Tú quién eres? ¿Qué haces aquí?’”, agrega Lorna.

“Y ahí pasamos de la tragedia a la comedia”, explica Natalia, mientras niega que ambas hayan vivido una situación similar en algún momento de su vida. El dúo ha iniciado una gira por Colombia, Panamá, El Salvador, Venezuela, Paraguay, Perú y ahora Argentina, aunque también planean ir a Canadá e incluso hacer pie en Europa, donde también tienen un nutrido grupo de fans.

“Es una obra que retrata esas situaciones de la vida con las que uno termina identificado, pero desde el humor más delicioso. Te hace reír muchísimo, porque al final también se trata de eso: de aprender a reírnos de nuestros propios enredos, de las tragedias cotidianas y de todas esas cosas que a veces nos pesan tanto”, cuenta Natalia.

Lorna Cepeda y Natalia Ramírez (Foto: Prensa)

Gracias a sus trabajos en el país, Lorna y Nataliase sienten como en Casa cada vez que vuelven a Argentina, y así repiten su experiencia, tal como fue en 2025. “El año pasado, cuando estuvimos en el Broadway, fue una locura total, una de las funciones más especiales que hemos vivido. Y te lo digo de corazón porque el público se portó divino, fue espectacular. Tenemos muchísima ilusión de que esta vez se repita esa magia, y estoy segurísima de que así va a ser”, dijo Lorna.

“Esa función que hicimos fue absolutamente maravillosa. La gente estuvo divina, espectacular, súper participativa, muy conectada con todo… de verdad fue algo muy bonito. La pasamos tan bello aquella vez, que por eso mismo estamos regresando”, coincide su compañera.

Lorna Cepeda y Natalia Ramírez (Foto: Prensa)

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Pese a que han pasado 27 años y decenas de trabajos, el público latinoamericano sigue asociando a Lorna y a Natalia con los personajes que las ha hecho famosas, pero ellas, lejos de molestarse, se muestran por demás contentas de haber sido parte de ese éxito, y por eso han decidido continuar la historia, que ya va por su segunda temporada y en breve estrenará nuevos episodios.

Natalia Ramírez (Foto: Prensa)

“Ha sido una maravilla, de verdad una bendición enorme haber sido parte de Betty. Esa novela nos abrió muchísimas puertas, nos ha permitido recorrer el mundo entero y vivir cosas increíbles. Por eso siempre vamos a sentir una gratitud inmensa con ese proyecto y con toda la gente que lo sigue queriendo tanto”, cuenta Natalia Ramírez.

“Es un proyecto que consiguió eso con lo que todos los artistas soñamos alguna vez: quedarse en el corazón de la gente y trascender en el tiempo. Y por eso nos sentimos profundamente bendecidas y agradecidas… creo que será así durante toda la vida. Cuando salimos de Colombia, siempre nos reconocen por los personajes de Betty, la fea”, cierra Lorna, sobre la novela que se emite de lunes a viernes por Ciudad Magazine a las 13.

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