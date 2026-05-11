Noches Capitales anunció oficialmente su regreso y confirmó a Diego Torres como el primer gran artista de su edición 2026. El esperado show se realizará el próximo 19 de septiembre en el Hipódromo de La Plata.
Diego Torres vuelve a La Plata después de siete años
El recital marcará el esperado regreso de Diego Torres a la ciudad de La Plata después de siete años. En este nuevo encuentro con su público, el artista repasará los grandes éxitos de su carrera y presentará las canciones de su último trabajo discográfico, Mi Norte & Mi Sur.
Cuándo salen a la venta las entradas para Noches Capitales 2026
La venta general de entradas comenzará el miércoles 13 de mayo a las 13 hs, con todos los medios de pago y la posibilidad de acceder a 4 cuotas sin interés con Banco Provincia.
Los tickets estarán disponibles a través de Livepass.