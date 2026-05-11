Noches Capitales anunció oficialmente su regreso y confirmó a Diego Torres como el primer gran artista de su edición 2026. El esperado show se realizará el próximo 19 de septiembre en el Hipódromo de La Plata.

Diego Torres vuelve a La Plata después de siete años

Después de siete años, Diego Torres vuelve a la Ciudad para reencontrarse con su público en el ciclo Noches Capitales. El 19 de septiembre es la fecha confirmada para este show inolvidable bajo la luna platense.

El recital marcará el esperado regreso de Diego Torres a la ciudad de La Plata después de siete años. En este nuevo encuentro con su público, el artista repasará los grandes éxitos de su carrera y presentará las canciones de su último trabajo discográfico, Mi Norte & Mi Sur.

Cuándo salen a la venta las entradas para Noches Capitales 2026

Luego de haber transitado una edición deslumbrante en 2025, Noches Capitales anuncia su edición 2026 en el Hipódromo de La Plata.

La venta general de entradas comenzará el miércoles 13 de mayo a las 13 hs, con todos los medios de pago y la posibilidad de acceder a 4 cuotas sin interés con Banco Provincia.

Los tickets estarán disponibles a través de Livepass.



