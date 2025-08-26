La telenovela más icónica de todos los tiempos regresa a la televisión argentina: “Yo soy Betty, la fea” se puede disfrutar por la pantalla de Ciudad Magazine, con la recordada actuación de Ana María Orozco en el papel de Beatriz Pinzón Solano.

Considerada un fenómeno global y una de las producciones más exitosas de la historia, la novela colombiana vuelve a conquistar corazones con su historia de superación, amor y humor.

Ana María Orozco como Beatriz Pinzón en Yo soy Betty la fea

📆 ¿Cuándo y a qué hora dan Betty, la fea en Ciudad Magazine?

Podés ver Yo soy Betty, la fea de lunes a viernes a las 13:00 horas por Ciudad Magazine.

El Cuartel de las feas. (Foto: archivo).

Ideal para revivir los mejores momentos de Ecomoda y reencontrarse con personajes entrañables como Don Armando, Marcela, Patricia y Nicolás.

