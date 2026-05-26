Georgina Barbarossa atraviesa un momento de profundo dolor familiar tras la muerte de su cuñada Belchita, hermana de Miguel “Vasco” Lecuna, su histórico esposo fallecido en 2001.

Belchita murió el pasado 24 de mayo y este lunes 25, feriado patrio, sus restos fueron despedidos en el cementerio de la Chacarita. Debido a esta situación, la conductora estuvo ausente en A la Barbarossa, el ciclo que conduce por Telefe, y fue reemplazada por Robertito Funes Ugarte.

A través de sus redes sociales, Georgina compartió un desgarrador mensaje dedicado a quien consideraba una de las personas más importantes de su vida.

El dolor de Georgina Barbarossa por la muerte de su cuñada (Foto de Instagram)

ASÍ GEORGINA BARBAROSSA DESPIDIÓ A SU CUÑADA

“Belchita de mi corazón, pedacito de Vasco, 51 años juntas. Gracias por estar siempre ayudándome, conteniéndome y cuidando a nuestra familia”, escribió la actriz y conductora en Instagram.

Con profunda emoción, continuó: “Seguro que ahora se estarán tomando un vinito juntos. Te amo y te siento cerquita”.

Además, Georgina le hizo una promesa vinculada a los hijos de su cuñada: “No te preocupes que yo voy a cuidar a Anainés, Nachito y Luni”.