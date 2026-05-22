Georgina Barbarossa, nominada a Mejor Conducción Femenina en los Premios Martín Fierro 2026, tiene un secreto a cielo abierto en las sierras cordobesas: una propiedad en Villa Giardino que es mucho más que una casa de descanso.

La conductora de televisión la bautizó “El Refugio Giardino” y la construyó junto a su esposo Miguel “El Vasco” Lecuna, fallecido en 2001. Hoy, ese lugar conserva un valor emocional único que va mucho más allá del lujo y la naturaleza que la rodea.

La casa de Georgina Barbarossa en Córdoba Por: Instagram @geobarbarossa

La propiedad está emplazada en más de una hectárea de terreno rodeado de árboles y paisaje serrano. Georgina recordó con emoción el sueño que tenían con El Vasco: “Decíamos que cuando fuésemos viejitos nos íbamos a venir a vivir acá”.

PILETA, JACUZZI Y HUERTA: EL EXTERIOR DE LA CASA DE GEORGINA BARBAROSSA QUE ENAMORA

Lo que empezó como un proyecto de vida compartido hoy es su lugar favorito para desconectarse del ritmo de Buenos Aires y reencontrarse con la calma.

Vista exterior de El Refugio Giardino, la casa de Georgina Barbarossa en Villa Giardino, Córdoba Por: Instagram @geobarbarossa

La propiedad tiene una pileta de gran tamaño, un jacuzzi con deck de madera, reposeras y sombrillas, todo enmarcado por las vistas privilegiadas de las sierras cordobesas. Un escenario que parece sacado de una revista de decoración y que Georgina disfruta en cada escapada.

La casa de Georgina Barbarossa en Córdoba Por: Instagram @geobarbarossa

El parque también incluye senderos naturales y una huerta propia, consolidando ese estilo de vida campestre que la conductora abrazó hace años.

La casa de Georgina Barbarossa en Córdoba Por: Instagram @geobarbarossa

Además, dentro del mismo predio existe una segunda cabaña que Georgina alquila durante la temporada de verano, convirtiendo el refugio en un espacio que también comparte con otros.

La casa de Georgina Barbarossa en Córdoba Por: Instagram @geobarbarossa

El resto del año, el lugar queda reservado para ella, su familia y los recuerdos de un sueño que construyó junto al amor de su vida.