Georgina Barbarossa utilizó sus redes sociales para confirmar que el conflicto con Moria Casán quedó definitivamente en el pasado.

La conductora de “A la Barbarossa” compartió un posteo en colaboración con la lengua karateca que rápidamente se volvió viral, celebrando una amistad que nació hace casi tres décadas.

La publicación incluyó dos imágenes muy significativas: una actual de la ceremonia de los Martín Fierro 2026 y otra de 1997, año en el que ambas trabajaron juntas.

“Hoy y ayer, 2026 y 1997. Martín Fierro y “Locas x ellos” donde nos hicimos amigas". escribió la actriz junto a un emoji de brillos, resumiendo el espíritu de este reencuentro que también contó con el apoyo de Carmen Barbieri.

El post de Georgina y Moria Por: Instagram @geobarbarossa

Los comentarios se llenaron de elogios hacia lo que el público denominó como “las verdaderas divas”, destacando que la madurez y el cariño prevalecieron por sobre cualquier diferencia mediática previa.

EL REENCUENTRO DE GEORGINA BARBAROSSA Y MORIA CASÁN

La aceptación de la colaboración por parte de Casán en su propio perfil de Instagram terminó de sellar este pacto de paz. Esta nueva etapa llega en un momento donde

Moria se encuentra muy activa en la pantalla de El trece con su programa La mañana con Moria, donde recientemente analizó sus propios cruces históricos con otras personalidades.

El post de Georgina y Moria Por: Instagram @geobarbarossa

Este acercamiento marca un fuerte contraste con otras declaraciones recientes de “La One” en su ciclo televisivo.