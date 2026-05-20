El 25 de octubre, Camilo vuelve a Buenos Aires en una parada que ocupa un lugar central dentro de su recorrido internacional. La capital argentina se consolidó en los últimos años como una de las plazas más fuertes de su carrera: dos Movistar Arena agotados en 2025 marcaron un vínculo que excede los números y se traduce en una conexión sostenida con su público local.

En esta nueva visita, el show desplegará un repertorio que recorre los himnos que lo posicionaron entre los artistas latinos más escuchados del mundo —“Vida de Rico”, “Tutu”, “Índigo”, “Ropa Cara” y “Manos de Tijera”— junto a las canciones de su etapa actual, donde la madurez compositiva y la búsqueda artística se vuelven protagonistas. Una propuesta que combina hits, intimidad y reinvención sobre el escenario.

Camilo anunció un show en el Movistar Arena: fecha y cómo comprar entradas (foto de prensa)

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ENTRADAS DISPONIBLES A TRAVÉS DE MOVISTAR ARENA.

Camilo anunció un show en el Movistar Arena: fecha y cómo comprar entradas (foto de prensa)

El amor —en todas sus formas— es el hilo que atraviesa la obra de Camilo y también la columna vertebral de este show. No como un concepto abstracto, sino como un gesto cotidiano: la familia, los afectos y la celebración compartida. Esa misma idea se extiende a La Tribu, la comunidad que acompaña al artista en cada país y que en Argentina encontró una identidad propia. Más que un fandom, La Tribu funciona como un espacio de pertenencia donde el público se reconoce en los valores que Camilo construye desde su música.