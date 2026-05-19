La cantante y compositora Hayley Williams confirmó su esperado debut solista en la Argentina con un show único el próximo 15 de noviembre en el Estadio Malvinas Argentinas.

La artista presentará oficialmente su nueva gira mundial “The Hayley Williams Show”.

La histórica voz de Paramore vuelve al país en uno de los momentos más importantes de su carrera, impulsada por el éxito de su tercer álbum solista, Ego Death at a Bachelorette Party, disco lanzado en agosto de 2025 y recientemente nominado a cuatro premios Grammy.

Cuándo toca Hayley Williams en Argentina

El recital será el domingo 15 de noviembre de 2026 en el Estadio Malvinas Argentinas de Buenos Aires, venue donde la cantante ya se había presentado junto a Paramore en 2013.

Hayley Williams

Además de las canciones de su nuevo disco, el espectáculo recorrerá toda su etapa solista, incluyendo temas de Petals for Armor y Flowers for Vases / Descansos, con una puesta especialmente diseñada para esta gira internacional.

Annie DiRusso será la invitada especial

La artista invitada para los shows de Latinoamérica y Puerto Rico será Annie DiRusso, quien abrirá la noche en Buenos Aires. La gira ya genera furor en la región y agotó entradas en ciudades como San Pablo.

Entradas para Hayley Williams en Buenos Aires: cuándo salen a la venta

Las entradas se venderán únicamente a través de All Access.

Preventa exclusiva para fans registrados en HW WQ: 20 de mayo a las 10:00 hs.

Venta general: 21 de mayo a las 13:00 hs con cualquier medio de pago.

El gran momento de Hayley Williams

Ganadora de tres premios Grammy, Hayley Williams es considerada una de las voces más influyentes del rock alternativo moderno. La revista Billboard la ubicó entre los mejores cantantes de rock de todos los tiempos y artistas como Billie Eilish, Chappell Roan y Doechii la señalaron como una inspiración directa.

En los últimos años también colaboró con figuras como Taylor Swift, participando en “Castles Crumbling”, además de acompañarla en varias fechas de The Eras Tour junto a Paramore.