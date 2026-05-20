La Joaqui y Luck Ra volvieron a confirmar que atraviesan uno de los momentos más apasionados de su relación. Durante los Martín Fierro 2026, la pareja no sólo se mostró súper enamorada en la alfombra roja, sino que además protagonizó una escena íntima y llena de ternura en su mesa que quedó registrada en un video exclusivo.

Desde su llegada al evento, ambos se mostraron inseparables. Besos, abrazos, caricias y miradas cómplices marcaron su paso por la red carpet, donde acapararon todas las miradas y se convirtieron en una de las parejas más comentadas de la noche.

La Joaqui y Luck Ra. Foto: prensa

LA JOAQUI MARCÓ TENDENCIA CON SU LOOK GÓTICO

La Joaqui impactó con un vestido negro al cuerpo con transparencias y corset, mientras que Luck Ra eligió un traje blanco con brillos y accesorios que reflejaron su estilo descontracturado y canchero.

La Joaqui y Luck Ra (Foto: Movilpress)

Pero el momento que más llamó la atención ocurrió ya dentro de la ceremonia. En el video exclusivo grabado en su mesa se los puede ver compartiendo mimos, hablándose al oído, abrazándose y mostrándose completamente compenetrados mientras disfrutaban de la gala.

Video: Ciudad Magazine

Lejos de ocultarse, la cantante y el cordobés vivieron la noche con total naturalidad y dejaron en evidencia la fuerte conexión que mantienen. Las imágenes rápidamente comenzaron a viralizarse en redes sociales, donde los fans destacaron la química y complicidad de la pareja.

Con cada aparición pública, La Joaqui y Luck Ra consolidan su romance como uno de los más queridos del mundo de la música y el espectáculo argentino.