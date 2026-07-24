Julieta Poggio sorprendió a sus seguidores al compartir un fuerte descargo en sus historias de Instagram, donde reveló el mal momento que atravesó durante un viaje solicitado a través de una aplicación de transporte.

La influencer aclaró desde el comienzo que su experiencia fue con un conductor en particular y no con la plataforma.

QUÉ LE PASÓ A JULIETA POGGIO DURANTE EL VIAJE

Según contó la ex participante de Gran Hermano 2022, el problema comenzó apenas se subió al vehículo.

"Desde que me subí estaba todo el camino mirando un vivo de TikTok“, explicó. De acuerdo con su relato, el chofer utilizaba un celular para seguir el GPS y otro para mirar una transmisión en vivo, lo que llamó rápidamente su atención.

La situación se volvió aún más preocupante cuando el auto pasó por un profundo bache.

"Se come tremendo pozo. Me asusto y le digo amablemente: ‘¿Podés mirar para adelante? Porque me dio miedo lo que pasó recién’“, recordó.

Crédito: Instagram

LA DISCUSIÓN CON EL CHOFER

Lejos de tomar el comentario de buena manera, el conductor reaccionó con enojo. "Vos no me vas a decir a mí cómo tengo que manejar mi auto“, fue la respuesta que recibió, según relató Julieta Poggio.

La modelo explicó que en ningún momento intentó indicarle cómo conducir, sino que solo le pidió que dejara de mirar el celular mientras manejaba.

"Te estoy diciendo que estás mirando un vivo de TikTok y tenés un pasajero atrás“, insistió.

Sin embargo, la discusión fue escalando hasta que el conductor decidió interrumpir el viaje. "Me bajó en la avenida. ¡Me dejó tirada!“, expresó indignada.