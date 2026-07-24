Aunque hoy se muestran como una de las parejas más consolidadas del espectáculo, Catherine Fulop sorprendió al revelar que hubo un momento en el que creyó que su historia de amor con Ova Sabatini podía llegar a su fin.

En una entrevista televisiva, la actriz recordó la fuerte crisis que atravesaron después de más de tres décadas de relación y contó que incluso llegaron a vivir separados durante dos meses antes de encontrar el camino para reconciliarse.

La crisis que puso en jaque a Catherine Fulop y Ova Sabatini

Según relató, el conflicto comenzó cuando su rutina laboral cambió y aparecieron rumores que la vinculaban sentimentalmente con el actor Oscar Martínez.

Sin embargo, Fulop desmintió por completo esas versiones. “Me acuerdo, con Oscar pasábamos relindos momentos y yo lo adoraba. Lo de Oscar fue mentira, no pasó nada amoroso con él”, aseguró.

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Pese a ello, la situación generó un fuerte desgaste en la pareja: "Empezaron a haber roces y reclamos“, recordó la actriz sobre aquellos meses de tensión.

Además, explicó que el problema no fue un hecho puntual, sino una acumulación de situaciones que terminó afectando la convivencia.

“A él le costó asimilar todo lo que hacía yo y a mí todo me irritaba”, confesó. La crisis llegó a tal punto que ambos decidieron dejar de convivir durante dos meses.

"Nos veíamos los fines de semana con las nenas“, contó en referencia a Oriana y Tiziana Sabatini, quienes fueron un puente para mantener el vínculo durante ese período.

Cómo lograron salvar el matrimonio

Lejos de dar la relación por terminada, Catherine Fulop y Ova Sabatini decidieron apostar por la pareja.

La actriz reveló que comenzaron terapia de pareja y que ese proceso les permitió volver a escucharse, resolver los conflictos pendientes y reconstruir el vínculo.

Con el tiempo, también hubo cambios en la dinámica cotidiana.

Según explicó, Ova empezó a involucrarse más en las tareas de la casa, a cocinar y a compartir responsabilidades, gestos que ayudaron a aliviar las tensiones que se habían acumulado durante años.

Hoy, con más de tres décadas de amor compartidas, ambos sostienen que aquella crisis terminó fortaleciendo la relación y que el compromiso de los dos fue fundamental para superar uno de los momentos más difíciles de su matrimonio.