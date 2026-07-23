A casi un mes del escándalo mediático que la vinculó sentimentalmente con Mauro Icardi, Ekaterina Ojeda volvió a quedar en el centro de la escena con un posteo que muchos interpretaron como una nueva y contundente indirecta para Eugenia “la China” Suárez.

La joven compartió un video en TikTok desde se la ve en el hall de un aeropuerto y, aunque las imágenes muestran una escena relajada, fue un detalle el que no pasó inadvertido entre los usuarios de las redes sociales.

Ekaterina aparece caminando entre las filas de pasajeros y los mostradores de check-in mientras arrastra dos valijas, sonríe, mira cómplice a cámara y realiza gestos juguetones, como si protagonizara una producción improvisada antes de abordar un vuelo.

Foto: Instagram (@ekaojed.a)

Sin embargo, lo que realmente despertó las especulaciones fue la elección de la música. Para acompañar el video, Ojeda utilizó la misma canción que, tiempo atrás, había elegido la China para sugerir públicamente el inicio de su relación con Icardi cuando aún estaba en pareja con Wanda Nara.

La frase más recordada del tema, “Me imaginaba tú y yo en París”, volvió a cobrar protagonismo y rápidamente fue asociada con aquel episodio que desató una fuerte repercusión en el mundo del espectáculo.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

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LA DRÁSTICA DECISIÓN QUE HABRÍA TOMADO MAURO ICARDI CON EKATERINA OJEDA, ¿A PEDIDO DE LA CHINA SUÁREZ?

Mientras continúa el escandaloso ida y vuelta entre Mauro Icardi y Yanina Latorre, la conductora de Sálvese Quien Pueda sorprendió al revelar una llamativa decisión que habría tomado el futbolista y que rápidamente despertó todo tipo de especulaciones.

Luego de responderle al futbolista por los agravios que recibió en Instagram, Yanina deslizó que Icardi habría bloqueado de esa red social a Ekaterina Ojeda, la joven con la que recientemente quedó envuelto en una polémica por un supuesto intercambio de mensajes.

La conductora dio la información al aire y no ocultó su sorpresa: “El nabo que bloqueó a Eka de Instagram”, lanzó, fiel a su estilo. Y cerró, sin filtro: “No la seguía, pero la bloqueó. La buscó y la bloqueó”.