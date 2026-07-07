El escándalo que involucra a Mauro Icardi, la China Suárez y Ekaterina Ojeda sumó un nuevo capítulo. Esta vez, el debate pasó por la moda: en La Jaula de la Moda (de lunes a viernes a las 19 horas por Ciudad Magazine) compararon una reciente producción de la joven con un outfit muy similar que había usado la actriz y se preguntaron al aire: “¿Se copian?”.

En el programa mostraron ambas imágenes: las dos lucen short brillante, medias negras, botas oscuras y una campera negra oversize, en el caso de Eugenia y en el de Ekaterina un tapado de piel sintética, una combinación que rápidamente despertó comentarios en redes y en el panel.

Ekaterina Ojeda y la China Suárez coincidieron en sus looks (Foto: captura de La Jaula de la Moda)

“Esta guerra no termina más... Ekaterina copió a la China Suárez”, comentó Medina Flores y Yanina Screpante sumó: “Y con Wanda bancándola, olvídate, no termina más esta guerra, mi amor”. “No estaría mal que la copie, la puede estar homenajeando, se parecen. Creo que lo que está haciendo es una pequeña provocación. Es dar contenido”, sentenció picantísimo Fabián.

CÓMO RECREAR EL LOOK DE LA CHINA SUÁREZ Y EKATERINA OJEDA

El estilismo que lucieron tanto la China Suárez como Ekaterina Ojeda tiene una fuerte inspiración en la estética “off-duty model”, una de las tendencias más vistas este invierno. La clave está en combinar un short de lentejuelas o con brillo, medias negras semitransparentes y unas botas altas o de media caña con aire biker o slouchy. En la parte superior, la apuesta es por una campera de cuero oversize o un abrigo de piel sintética voluminoso, dejando el protagonismo en las piernas y logrando un equilibrio entre sensualidad y sofisticación.

Para completar el outfit, conviene optar por un maquillaje natural con labios en tonos rojos o nude y llevar el cabello suelto con ondas suaves o un brushing relajado.

Los accesorios deben ser mínimos para no competir con las texturas del look. Se trata de un conjunto ideal para una salida nocturna, una fiesta o una producción de moda, ya que mezcla prendas básicas con piezas llamativas y confirma que el contraste entre el brillo, el cuero y las medias negras seguirá siendo una de las fórmulas más fuertes de la temporada otoño-invierno.

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