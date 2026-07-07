El 26 de junio, Ernestina Pais murió a los 54 años en un trágico accidente ferroviario. La conductora falleció luego de que el vehículo que conducía fuera embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro.

A poco más de una semana de su lamentable partida, su hijo Benicio Guyot compartió en Instagram el conmovedor cuadro que le pintó la artista Julieta Mora de su mamá.

El conmovedor cuadro en homenaje a Ernestina Pais que recibió su hijo Benicio Guyot

“La foto no le hace justicia. Es precioso”, escribió el hijo de Ernestina en la foto que subió a Instagram Stories, compartiendo la pieza única que ahora guarda el recuerdo de su madre.

El conmovedor cuadro en homenaje a Ernestina Pais que recibió su hijo Benicio Guyot

UN CUADRO LLENO DE COLORES Y LUZ

En el centro se destaca el rostro de Ernestina, con su característica sonrisa y su inconfundible cabello rizado. Viste una remera blanca con un llamativo estampado gráfico en azul vibrante. Su mirada es serena y dulce.

Todo el fondo del cuadro es una explosión de color y elementos de la naturaleza. Una profusión de flores silvestres de intensos tonos fucsias, amarillos y azules rodea la figura de Ernestina en la parte inferior, como si nacieran de ella misma. Detrás de ella, el fondo turquesa se ilumina con destellos celestes y destila energía.

Dos elementos simbólicos poderosos flanquean la figura: arriba a la derecha, la silueta de un colibrí blanco en pleno vuelo, símbolo de libertad y conexión con el espíritu. Arriba, en el centro, una espiral blanca que evoca la continuidad de la vida. A la derecha de la espiral, se aprecian las fases lunares.