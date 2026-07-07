La derrota de Brasil por 2-1 frente a Noruega en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 26™ causó un impacto demoledor, y en la prensa brasileña culpan a la maldición del gato por el mal desempeño de la verdeamarela.

Todo se remonta a 7 de diciembre de 2022, cuando en la conferencia de prensa previa al partido ante Croacia por Qatar, un felino se subió tranquilamente al escritorio donde Vinícius Júnior dialogaba con los periodistas.

En ese momento, Vinicius Rodrigues, el jefe de prensa de la Confederación Brasileña de Fútbol agarró a Hexa, como bautizaron al gatito en referencia al hexacampeonato que se les niega, y lo lanzó al suelo pese a que no molestaba.

A cat climbs onto the conference table as Brazil's forward #20 Vinicius Junior laughs as he gives a press conference at the Al Arabi SC Stadium in Doha on December 7, 2022, during the Qatar 2022 World Cup football tournament. - Brazil and Croatia will meet in one of the Qatar 2022 World Cup quarter-finals on December 9. (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP)

¿Y qué tiene que ver? Es que en la religión islámica los gatos son considerados animales sagrados y cualquier acto de maltrato hacia ellos se considera un pecado, ya que el Profeta Mahoma los amaba.

Los datos escalofriantes que respaldan la descabellada teoría

Lo que pasó después es hitoria. Brasil perdió contra Croacia por penales en Cuartos de Final de Qatar 2022.

Brazil's Neymar (10) walks off the field with teammates after the World Cup round of 16 soccer match between Brazil and Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Seth Wenig)

Perdió su histórico invicto en las eliminatorias sudamericanas.

Perdió tres partidos seguidos por primera vez en su historia

Quedó afuera en cuartos de final de la Copa América 2024.

Se lesionó Neymar en la previa al Mundial 2026.

Despidieron a dos técnicos antes de que llegue Carlo Ancelotti.