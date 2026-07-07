Según trascendió a través de medios internacionales como TMZ y HITSDD, los directivos de la FIFA ya avanzan en las negociaciones para sumar a Justin Bieber al line-up del evento, que se realizará el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

Incluso trascendió que el anuncio oficial podría realizarse en los próximos días, aunque por el momento no hay confirmación desde ninguna de las partes.

La posible incorporación de Bieber no aparece de la nada: el cantante ya tiene un vínculo reciente con el torneo, ya que él y su esposa Hailey fueron protagonistas de la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial en Inglewood, California, presenciando el partido entre Estados Unidos y Paraguay.

Justin Bieber y su esposa Hailey fueron algunas de las figuras protagonistas de la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA en Inglewood, Por: Captura web

Ese mismo día, según trascendió, el artista ofreció además un concierto íntimo exclusivo para invitados VIP, donde interpretó el tema “Yukon”.

UN SHOW HISTÓRICO AL ESTILO SUPER BOWL

Más allá de si Bieber finalmente se suma, lo que ya es un hecho marca un antes y un después para la FIFA: por primera vez, una final de Copa del Mundo tendrá un mega show de medio tiempo al estilo del Super Bowl de la NFL. El armado artístico está en manos de Chris Martin, líder de Coldplay, en articulación con la organización Global Citizen.

El espectáculo se llevará a cabo el próximo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium y marcará un momento histórico para la Copa del Mundo. Además tendrá como objetivo recaudar fondos para el FIFA Global Citizen Education Fund, apoyando el acceso a educación de calidad y al fútbol para niños alrededor del mundo.

El cartel confirmado hasta ahora combina generaciones y géneros bien distintos: la colombiana Shakira, la reina del pop Madonna y la banda surcoreana BTS. Según pudo saberse, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, adelantó además que todavía falta revelar a un artista para completar el cartel del espectáculo, por lo que muchos ya especulan que ese nombre sorpresa podría ser justamente el de Bieber.

También se supo que la presentación tendría una duración aproximada de 11 minutos, siguiendo el formato de los grandes eventos deportivos internacionales.

Justin Bieber, junto a Gianni Infantino, durante la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en Inglewood, California. Por: Captura web

El costado solidario del espectáculo también pesa fuerte: la recaudación estará destinada al Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, una iniciativa que busca ampliar el acceso a la educación y promover la práctica del fútbol entre niños y niñas de todo el mundo.

Por ahora, todo sigue siendo una fuerte versión mediática. Pero si se confirma, la final del Mundial 2026 podría convertirse en el escenario musical más comentado de los últimos años.