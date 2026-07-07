La respuesta del público fue inmediata: las entradas para su primer show en el Movistar Arena se agotaron y Camilo confirma una segunda fecha.

El artista colombiano llega así con dos noches en uno de los escenarios más importantes del país, en su regreso a la Argentina tras agotar dos Movistar Arena en 2025.

Con una carrera global consolidada y un presente en expansión, Camilo palpita este nuevo encuentro con La Tribu: un show que reúne sus grandes éxitos y la sensibilidad que lo volvió una de las voces más queridas de su generación, donde los hits, la emoción y la renovación se combinan con el amor como motor de una experiencia compartida.

Camilo suma un segundo Movistar Arena en Buenos Aires: cuándo es y cómo conseguir entradas (foto de prensa)

Camilo sorprendió a La Tribu argentina para darles la noticia de su segunda fecha en el país

Luego de confirmar su regreso a Buenos Aires el 25 de octubre —una parada central dentro de su recorrido internacional—, y ante la respuesta inmediata del público que agotó las entradas, Camilo suma una segunda fecha: el 26 de octubre en el Movistar Arena.

Las entradas estarán disponibles con todos los medios de pago, con el beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas BBVA, desde el miércoles 8 de julio a las 16 h a través del sitio oficial del Movistar Arena de Argentina.

Camilo sorprendió a La Tribu argentina para darles la noticia de su segunda fecha en el país

La capital argentina se consolidó en los últimos años como una de las plazas más fuertes de su carrera: dos Movistar Arena agotados en 2025 marcaron un vínculo que excede los números y se traduce en una conexión sostenida con su público local.

En esta nueva visita, el show despliega un repertorio que recorre los himnos que lo posicionaron entre los artistas latinos más escuchados —“Vida de Rico”, “Tutu”, “Índigo”, “Ropa Cara”, “Manos de Tijera”— junto a las canciones de su etapa actual, donde la madurez compositiva y la búsqueda artística se vuelven protagonistas. Una propuesta que combina hits, intimidad y reinvención sobre el escenario.

El amor —en todas sus formas— es el hilo que atraviesa la obra de Camilo y también la columna vertebral de este show. No como concepto abstracto, sino como gesto cotidiano: la familia, los afectos, la celebración compartida.

Esa misma idea se extiende a La Tribu, la comunidad que acompaña al artista en cada país y que en Argentina encontró una identidad propia. Más que un fandom, La Tribu funciona como un espacio de pertenencia donde el público se reconoce en los valores que Camilo construye desde su música.