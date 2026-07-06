Los fanáticos de Jack Johnson ya tienen una cita marcada en el calendario. El músico estadounidense confirmó su regreso a la Argentina con el SURFILMUSIC Tour 2027, una gira que combina música, cine, surf y conciencia ambiental.

El artista se presentará el 5 de febrero de 2027 en el Movistar Arena, en lo que será su primera visita a Sudamérica desde 2023 y un esperado reencuentro con el público argentino.

Cuándo comienza la venta de entradas para Jack Johnson en Argentina

Las entradas estarán disponibles exclusivamente a través de Movistar Arena.

Preventa exclusiva para clientes BBVA: lunes 13 de julio , desde las 16 horas , con hasta 6 cuotas sin interés .

Venta general: martes 14 de julio, también a las 16 horas.

Foto: prensa Jack Johnson

Un show que va mucho más allá de la música

El SURFILMUSIC Tour representa una nueva etapa en la carrera del artista y acompaña el lanzamiento del documental SURFILMUSIC, un recorrido por la historia de Jack Johnson desde sus comienzos como surfista en la costa norte de Hawái hasta convertirse en uno de los cantautores más reconocidos del mundo.

La película también recupera material inédito de sus emblemáticas producciones de surf Thicker Than Water (1999) y The September Sessions (2000), además de archivos personales que muestran cómo esas experiencias inspiraron gran parte de su obra musical.

Los clásicos que sonarán en Buenos Aires

Durante el concierto, Jack Johnson estará acompañado por los músicos que lo acompañan desde hace años: Adam Topol, Merlo Podlewski y Zach Gill.

El repertorio recorrerá toda su carrera e incluirá algunos de sus mayores éxitos, como “Better Together”, “Flake”, “Inaudible Melodies”, “Taylor” y “Sitting, Waiting, Wishing”, canciones que marcaron a toda una generación y consolidaron su inconfundible estilo.

Una carrera atravesada por la música y el compromiso ambiental

Con más de 25 millones de discos vendidos en todo el mundo, Jack Johnson construyó una trayectoria que trasciende la música.

A través de su sello Brushfire Records, sus giras sustentables y organizaciones como la Kōkua Hawaiʻi Foundation y la Johnson ʻOhana Foundation, el artista impulsa proyectos vinculados con la educación ambiental, el arte y la preservación de la naturaleza.

Desde 2001, junto con su esposa Kim Johnson, ha contribuido con más de 40 millones de dólares a diferentes causas benéficas, consolidando un perfil artístico profundamente ligado al compromiso social y ambiental.