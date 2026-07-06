Carlos Tevez volvió a demostrar su fanatismo por Carín León. El exdelantero de la Selección Argentina, que se encuentra en Miami cubriendo el Mundial 2026, asistió al recital que el cantante mexicano brindó en el Nu Stadium, la casa del Inter Miami.

El concierto marcó un nuevo hito en la carrera del artista, ya que Carín León se convirtió en el primer cantante latino en presentarse y agotar las entradas del Nu Stadium, consolidando el gran momento internacional que atraviesa.

Entre los miles de asistentes estuvo Carlos Tevez, quien disfrutó del show y dejó en evidencia la admiración que siente por el intérprete de éxitos como Primera cita y Según quién.

Carin León y Carlos Tévez juntos en Miami.

El recital en Miami llega en la previa de la esperada visita de Carín León a la Argentina. El artista mexicano regresará a Buenos Aires el próximo 7 de agosto para presentarse en el Movistar Arena, donde ofrecerá un concierto con entradas completamente agotadas.

En ese show, Carín León repasará los grandes éxitos que lo convirtieron en una de las máximas figuras de la música regional mexicana y uno de los artistas latinos con mayor proyección internacional.