Mauro Icardi volvió a encender la polémica con un durísimo descargo en sus redes sociales, donde apuntó directamente contra Yanina Latorre por las informaciones que viene brindando sobre su vida privada y su conflicto judicial con Wanda Nara.

A través de sus historias de Instagram, el delantero desmintió las versiones de la conductora y aseguró contar con documentación que respaldaría su postura: "Buennn díaaaa. Hoy llegó el día de las pruebas tan esperado que vendiste, pero se ve que anda cambiando de tema porque no tiene nada y encima le venden pescado podrido como siempre... ¿Habrá sido la misma fuente de los cinco embarazos?“, comenzó escribiendo.

Luego, hizo referencia a una resolución judicial que compartió en la misma publicación: "Acá te dejo la resolución del juez sobre la denuncia... ¿en dónde dice tu ‘info’? Siempre quedás expuesta. Amooooorrrrr. ¡Yo siempre tengo pruebas reales!“, disparó, desafiante.

Foto: Captura de Instagram Stories (@mauroicardi) Por: Fabiana Lopez

Lejos de terminar ahí, Icardi publicó una segunda historia en la que volvió a cargar contra la conductora con un mensaje todavía más picante: "Aruzza, no nos desviemos del tema que ya la credibilidad la perdiste hace rato. Es más, sos un insulto al periodismo“, lanzó.

Acto seguido, deslizó un misterioso comentario sobre un supuesto viaje de Yanina: "Contale a tus seguidores... el 21 te vas a Miami, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Vas a controlar la relación de cinco años que hay por allá y que tan nerviosa te tiene?“, escribió, sin dar mayores precisiones.

Por último, volvió a insistir en que posee pruebas para sostener sus dichos y cerró con una nueva chicana: "No te olvides que yo sí tengo PRUEBAS, así que ni vayas. Ya se aburrieron del atún. Amoooooooorrrrr“, remató, alimentando aún más el enfrentamiento público con Yanina Latorre.

Foto: Captura de Instagram Stories (@mauroicardi) Por: Fabiana Lopez

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YANINA LATORRE DESTROZÓ A MAURO ICARDI TRAS SU ATAQUE Y LO CUESTIONÓ COMO PERSONA: “CUIDÁ A TU PAPÁ”

La guerra entre Yanina Latorre y Mauro Icardi sumó un nuevo y explosivo capítulo. Luego de que el futbolista la atacara en las redes sociales, la conductora de Sálvese Quien Pueda recogió el guante y respondió con durísimas declaraciones en Puro Show.

“Es triste, pobre Icardi, es triste. Pero bueno, ahí está el resultado de por qué le va como le va en la vida. Es un tipo que va a bailar a Tequila, echa a nenas de 22 años, mira a una chica, la otra se pelea, se va... Todo impresentable. Todo el mundo de Icardi, que siempre fue triste”, disparó.

Además, recordó el comienzo de la relación entre Mauro y Wanda Nara: “Imaginate que él fue el que le sacó la mujer a un amigo (Maxi López) que le daba de comer y le daba un techo en Europa, se casó con la mujer de su amigo y después la que fue su mujer le metió otro jugador en la casa. Es una novela hermosa, pero habla de ellos. Uno la describe, a mí esas cosas no me pasan”, ironizó.

Foto: Captura (eltrece)

Yanina también reveló cuál fue su reacción al ver la historia que publicó Icardi en Instagram: “Me lo mandaron. La verdad que no me dedico tampoco a mirar las redes de Icardi. Me dio gracia, me dio lástima, porque digo, en lugar de estar subiendo fotos editadas, cuidá a tu papá, que no tiene un mango, está vendiendo comida en una olla popular. Mauro está peleado con la madre, con Wanda, no ve mucho a las hijas, no les paga la cuota alimentaria, todo en su vida es un juicio. El papá no tiene ni prepaga y tiene problemas de salud. Está peleado con la hermana, está peleado con la madre. Es Icardi, es un mundo muy patético, es un tipo que no tiene equipo”, afirmó.

Consultada sobre si el comportamiento del delantero podría deberse al complejo momento que atraviesa en lo personal y profesional, Latorre lo descartó de plano: “No está desbordado, él es así. No te olvides que cuando se casó con Wanda se tatuó a los tres hijos de Maxi López. Él le sacó la mujer y le obligó a los chicos que le digan papá. Tuvo que separarse Wanda de él para que Maxi vuelva a tener un buen vínculo con ella y con los hijos. Es un chico que le gusta vivir en estos conflictos”, opinó.

Finalmente, también hizo referencia a la China Suárez y al vínculo que mantiene con ella en las redes: “Hace poco, desde el Instagram de la China me empezaron a insultar y decir ‘cornuda’. Para mí no era la China, era él, creo yo”, concluyó, alimentando un nuevo capítulo de una pelea que parece no tener fin.