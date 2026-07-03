La guerra mediática entre Mauro Icardi y Yanina Latorre sumó un nuevo y explosivo capítulo. Cansado de los comentarios de la conductora sobre su vida privada, el futbolista recurrió a sus redes sociales para responder con un durísimo descargo que incluyó una fuerte acusación contra Diego Latorre y una amenaza que rápidamente se volvió viral.

Lejos de esquivar la polémica, Icardi decidió redoblar la apuesta y apuntó directamente contra la conductora con un mensaje que no pasó inadvertido: “¿Qué pasó, Aruzza? ¿Andás nerviosa? Recuerdo tus dichos que eran algo así como: ‘¡la gente se aburrió y ya no venden!’. Pero como que no, si ayer nos dedicaste una maratón de programa de radio, programa de TV, 200 historias en Instagram 200 comentarios en X (antes Twitter)”, escribió el delantero.

“¿Querés que hablemos de pruebas? Pruebas son las que tengo yo de la novia/amante fija de tu marido en Miami. Y estas son reales, no editadas. Entre nos, sabemos que te tienen alterada y angustiada, CORNUDA”, agregó, haciendo referencia a Diego Latorre, esposo de Yanina.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@sangrejaponesa)

Como si eso no alcanzara, el futbolista continuó con un ataque todavía más filoso, vinculando esa supuesta situación con el estado de ánimo de Yanina: “Se ve que el atún no alcanza en Bs. As. y por Miami solo come mejor. Pero por respeto a tu marido y a tus hijos, no las voy a publicar. ¡A VOS, TE VOY A HUNDIR! Y con cosas reales, no como todo lo que publicás siempre inventado basado en tu única fuente. M.I”, disparó sin vueltas.

Las publicaciones generaron una inmediata repercusión en las redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron al fuerte intercambio entre ambos, que desde hace semanas mantienen un enfrentamiento público.

Pero Icardi no se detuvo allí. En el cierre de su descargo dejó una frase que incrementó aún más la tensión del conflicto y dejó abierta la puerta a nuevos cruces: “A vos te voy a hundir”, expresó, sin filtro, en un mensaje que alimentó la expectativa sobre cómo continuará esta pelea mediática.

Foto: Captura de Instagram Stories (@mauroicardi) Por: Fabiana Lopez

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YANINA LATORRE LANZÓ UN FILOSO COMENTARIO TRAS LA RECONCILIACIÓN DE LA CHINA SUÁREZ Y MAURO ICARDI

La reconciliación entre Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez volvió a revolucionar las redes sociales y generó una catarata de repercusiones. En ese contexto, Yanina Latorre sorprendió con un picante comentario al hacerse eco de la imagen que compartió la pareja, dejando en claro que no perdió el humor frente al inesperado acercamiento.

La conductora de Sálvese Quien Pueda replicó en sus redes una publicación de la cuenta Ptc Recargado, donde se veía una selfie en blanco y negro de Icardi y la China junto al mensaje: “Ahora. Mauro Icardi y La China Suárez en Instagram”.

Fiel a su estilo, Yanina acompañó ese posteo con una frase cargada de ironía y doble lectura: “Por lo menos los ayudé a reconciliarse”.

Foto: Captura de X (@yanilatorre) Por: Fabiana Lopez

El comentario de la conductora rápidamente llamó la atención de sus seguidores, ya que en las últimas semanas fue una de las principales voces que siguió de cerca cada capítulo de la historia entre el futbolista y la actriz, revelando información y opinando sobre la crisis que habrían atravesado.