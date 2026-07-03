Stephanie Demner volvió a conquistar a sus seguidores con un divertido momento familiar que compartió en su cuenta de Instagram.

La influencer publicó un reel en el que se ve a su hija Arianna, de 4 años, muy enojada con su papá, Guido Pella, luego de un intercambio que desató las risas de toda la familia.

EL DIVERTIDO RETO DE ARIANNA A GUIDO PELLA

En el video, Arianna reta a su papá porque no quería prestarle un destornillador. En medio de la discusión, la pequeña le reclama a Guido Pella por haberle dicho que era “mala”, una frase que desató una reacción tan espontánea como graciosa.

"Él me dijo mala“, se la escucha decir con evidente indignación mientras enfrenta a su papá.

Crédito: Instagram

LA AMENAZA DE CONTARLES A SUS ABUELOS

Lejos de quedarse ahí, Arianna lanzó una divertida advertencia que enterneció a los seguidores de Stephanie Demner.

"Ahora le voy a decir a Marina y Rototo“, expresó la nena en referencia a sus abuelos, dejando en claro que pensaba acudir a ellos para contar lo sucedido.

La escena fue registrada con mucho humor y reflejó la fuerte personalidad de la pequeña, que protagonizó un momento tan cotidiano como desopilante.