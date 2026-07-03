La burla de Mauro Icardi de postear una foto de Yanina Latorre disfrazada de payasa y tratándola de cornuda no fue gratis, y ahora la periodista reaccionó posteando la foto de un supuesto amante de la China Suárez.

“Te dejo un regalito, Maurito. Guarden la fotito”, había posteado Yanina a la madrugada.

Luego chicaneó en diálogo con A la Barbarossa: “A buen entendedor pocas palabras. Si hay foto, hay chats y hay pruebas”.

Yanina Latorre y el supuesto amante de China Suárez.

“Entra un nuevo personaje a cuadro. En medio de esta historia apareció esta foto”, picanteó Yanina en referencia a la discusión de Icardi y la China tras la irrupción de Ekaterina Ojeda, que coincidió con la separación temporal de la pareja.

“Es muy buen mozo el chico. Se ve que le gustan los pilotos”, chicaneó Latorre a Suárez, en implícita alusión a su affaire con Franco Colapinto.

Quién es el presunto tercero en discordia

Pronto se supo que Franco Deambrosi era el apuntado como tercero en discordia entre la China y Mauro.

Franco Deambrosi, el supuesto amante de China Suárez.

De hecho, la propia Yanina admitió que el jueves por la noche “hablé con el de la foto”.

Franco Deambrosi, el supuesto amante de China Suárez.

Con lo cual, Yanina Latorre tendría de primera mano las pruebas del coqueteo de China Suárez con piloto de Turismo Carretera de 26 años.