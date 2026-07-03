Mientras la Selección argentina se prepara para afrontar uno de los partidos más importantes del Mundial 2026, las mujeres que acompañan al plantel disfrutaron de una salida grupal en Miami. La encargada de mostrar el encuentro fue Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez, quien publicó en sus historias de Instagram una postal junto a las parejas de varios jugadores.

Con la frase “Equipazo” y un corazón blanco, la influencer compartió la imagen de una noche entre amigas que rápidamente llamó la atención de los fanáticos. La reunión se dio a pocas horas del cruce de esta tarde frente a Cabo Verde, por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 26™.

Los looks de las mujes de la Selección argentina en una salida en Miami en la previa del partido ante Cabo Verde (Foto: captura de Instagram/@agus.gandolfo).

Además de Agustina, también estuvieron Caro Calvagni, la esposa de Nicolás Tagliafico, Mandhina, la mujer de Emiliano “El Dibu” Martinez, Emilia Ferrero, la pareja de Julián Álvarez, Ailén Cova, la novia de Alexis Mac Allister, entre otras.

LOS LOOKS DE LAS MUJERES DE LA SELECCIÓN EN SU SALIDA GRUPAL EN MIAMI

La foto dejó en evidencia una clara apuesta por la elegancia. El negro fue el color predominante, con vestidos largos y cortos, conjuntos de dos piezas, tops strapless y escotes profundos que marcaron tendencia.

También hubo espacio para propuestas más relajadas, como outfits con jeans ideales para una noche cálida en la ciudad estadounidense. Sandalias de taco, accesorios discretos y peinados naturales completaron estilismos sofisticados, en una salida que reflejó el excelente vínculo que existe entre las parejas de los futbolistas argentinos.

LA SELECCIÓN ARGENTINA SE JUEGA EL PASE A OCTAVOS ANTE CABO VERDE

La postal llegó en la previa de un encuentro clave para la Albiceleste. Este viernes, desde las 19 (hora argentina), el equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami, por los dieciseisavos de final del MUNDIAL™. Tras superar la fase de grupos con puntaje ideal, la Selección buscará dar un nuevo paso rumbo al bicampeonato.

La Selección argentina ante Cabo Verde (Foto: captura de Google).

Para este compromiso se espera el regreso de varias figuras al equipo titular, entre ellas Lionel Messi, luego de la rotación realizada en el último partido frente a Jordania. En conferencia de prensa, Scaloni advirtió que no subestima al conjunto africano, una de las revelaciones del torneo, y destacó que “no están acá de casualidad”, anticipando un duelo exigente pese al favoritismo argentino.

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