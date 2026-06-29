La Copa Mundial de la FIFA 26™ no solo despierta pasiones dentro de la cancha. Mientras millones de personas siguen cada partido de la Selección argentina y el resto de las potencias del fútbol, una encuesta reveló que el torneo también está influyendo en la vida sentimental de muchas personas.

Según un relevamiento realizado por Gleeden entre más de 25.500 usuarios de Latinoamérica, dos de cada tres personas consideran que el Mundial es la excusa perfecta para tener una cita o conocer a alguien nuevo.

El estudio también mostró que el entusiasmo por el campeonato modifica hábitos, flexibiliza las rutinas y crea nuevas oportunidades para socializar.

El Mundial, una oportunidad para conocer gente

Aunque el 92% de los encuestados aseguró que sigue los partidos desde su casa, el clima que genera la competencia trasciende la pantalla.

Las reuniones para ver los partidos, los bares repletos de hinchas y los festejos después de cada victoria aparecen como escenarios ideales para generar nuevos vínculos.

De acuerdo con la encuesta, el 48% aseguró que lo que más impulsa estos encuentros es la sensación de libertad y oportunidad que genera el torneo, por encima del anonimato (25%) o de la emoción propia de la competencia (23%).

Foto: IA

Dos de cada tres creen que el Mundial puede ser la excusa para una infidelidad

Uno de los datos que más llamó la atención del informe tiene que ver con las relaciones de pareja.

El 66% de los consultados considera que el Mundial puede convertirse en la excusa perfecta para una infidelidad, ya que durante el torneo cambian las rutinas, aumentan las salidas y muchas actividades giran alrededor de los horarios de los partidos.

Según explicó Silvia Rubies, directora de Comunicación de Gleeden Latinoamérica, los grandes eventos deportivos generan un contexto emocional particular.

“Los grandes eventos deportivos suspenden la realidad por unas semanas. El Mundial genera una atmósfera de euforia y desahogo que predispone a las personas a estar más abiertas, relajadas y audaces. Más allá de lo deportivo, la adrenalina alta se traduce muchas veces en la búsqueda de nuevas experiencias”, sostuvo.

Las aplicaciones de citas también crecen durante el torneo

El informe también muestra el papel que juega la tecnología durante el Mundial.

El 84% de los usuarios considera que las aplicaciones de citas facilitan conocer personas durante eventos masivos como la Copa del Mundo, mientras que entre quienes viajaron a alguna de las sedes mundialistas, el 81% aseguró que no descartaría tener un encuentro casual si se presenta la oportunidad.

El fútbol también modifica la vida social

Más allá de los resultados deportivos, el Mundial vuelve a demostrar que tiene un fuerte impacto en la vida cotidiana.

Las reuniones con amigos, los encuentros para ver los partidos y el ambiente festivo que rodea al torneo generan nuevas oportunidades para ampliar el círculo social, iniciar conversaciones y vivir experiencias distintas.

Mientras la Selección argentina continúa su camino en la Copa del Mundo, la encuesta refleja que, para muchas personas, el campeonato también puede convertirse en el escenario ideal para comenzar una nueva historia... dentro o fuera de la cancha.