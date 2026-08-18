Graciela Alfano volvió a mostrarse sin filtros en televisión y esta vez el tema fue su vida íntima. Invitada a Puro Show, la diva se animó a repasar en vivo cuál fue, según ella misma definió, el mejor encuentro sexual de toda su vida, con lujo de detalles y una identidad que sorprendió a todos los presentes en el estudio.

Todo comenzó cuando los conductores le preguntaron por la relación entre el deseo, el amor y la sexualidad. Fue ahí cuando la actriz, sin pensarlo dos veces, lanzó la frase que se robó la atención de todos: “La mujer siente. Yo tuve el mejor sexo del planeta un día que fui a que me hagan un masaje tántrico”. La confesión dejó mudo al estudio y encendió la curiosidad de los panelistas, que quisieron saber más sobre aquel episodio.

GRACIELA ALFANO Y EL RELATO DE UN ENCUENTRO INOLVIDABLE

Consultada sobre los detalles de aquella experiencia, Alfano no se guardó nada. Contó que todo empezó de manera inesperada, con un joven al que ni siquiera conocía y que estaba a cargo del masaje. “Un pibe que ni siquiera... yo jamás me hubiera imaginado que podía tener nada... me empezó a tocar los puntos, me relajó, me hacía soplar, me decía ‘largá el aire’, y de pronto viene y el contacto acá (señaló su cabeza), yo creo que fue una mezcla de sonido y contacto, me hizo algo en el oído y yo me prendí como una fiera”, relató, entre la sorpresa y las risas del estudio.

Graciela Alfano sorprendió con una reveladora anécdota sobre su vida íntima Crédito: Puro show

Sobre la identidad de aquel hombre, la actriz fue igual de directa: “No sé qué me pasó, no sé la edad que tenía, no sé ni el sexo que tenía... se llamaba Fabián, lo reverencio”. Cuando Fernanda Iglesias quiso saber si el encuentro había ocurrido en la misma camilla del masaje, Alfano jugó con el misterio: “No te puedo contar dónde fue. Ahí terminó el masaje que lo pagué. Es decir, soy muy práctica, pero después sí: el mejor sexo de mi vida lo tuve con este muchacho que ni lo conocía”.

LA REFLEXIÓN DE GRACIELA ALFANO SOBRE EL AMOR Y EL DESEO

Tras desvelar los pormenores de la anécdota, Graciela aprovechó para compartir con el público una mirada reflexiva sobre los lazos afectivos, el deseo y los distintos modos de experimentar la sexualidad en cada etapa de la vida.

En ese sentido, sostuvo que no siempre existe una coincidencia perfecta entre la atracción física y los sentimientos de enamoramiento, incentivando a sus seguidores a vivir sus emociones sin prejuicios ni condicionamientos previos.

La actriz aprovechó el momento para dejar una mirada más profunda sobre los vínculos afectivos Fuente: Puro Show (eltrece)

“El sexo puro y el amor platónico, donde vos te podés enamorar de alguien y ni siquiera te va bien sexualmente, puede pasar. Hay un millón de posibilidades, entonces tengamos la oportunidad de sentir lo que tenemos ganas”, reflexionó frente a las cámaras.

Finalmente, concluyó explicando por qué tomó la determinación de no buscar nuevamente al joven después de esa noche: “No volví a verlo porque me pareció tan maravilloso lo que nos había pasado que algunas cosas tienen que quedar ahí”.