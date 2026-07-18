Hay espectáculos que no pasan de moda y Disney On Ice es uno de ellos. Este viernes se levantó el telón de una nueva temporada en el Movistar Arena y, desde que se apagaron las luces, quedó claro que la propuesta iba mucho más allá de un show de patinaje: durante casi dos horas, el estadio se convirtió en un universo donde la magia de Disney tomó vida sobre el hielo.

El recorrido comienza de la mano de Mickey Mouse, Minnie, Donald y Goofy, quienes le dan la bienvenida al público antes de dar paso a algunas de las historias más queridas de la compañía. Cada cambio de escena sorprende con nuevas coreografías, vestuarios llenos de brillo y una puesta en escena que combina proyecciones, luces y efectos especiales.

(Foto: Ciudad Magazine).

EL DEBUT DE STITCH, UNA DE LAS GRANDES NOVEDADES

Sin dudas, uno de los momentos que más aplausos despertó fue el ingreso de Stitch junto a Angel, que este año hacen su debut sobre el hielo en Argentina. El personaje, que volvió a convertirse en un fenómeno mundial tras el estreno de la versión live-action de Lilo & Stitch, se ganó rápidamente las sonrisas de los más chicos y también de los adultos que crecieron con su historia.

Disney On Ice volvió a Buenos Aires y convirtió el Movistar Arena en un mundo de magia, nieve y fantasía (Foto: Ciudad Magazine).

Pero si hubo un instante que hizo que todo el estadio contuviera la respiración fue la aparición de Elsa, Anna y Olaf. La recreación del universo de Frozen estuvo acompañada por una nevada que cayó sobre parte del estadio, un efecto que logró transportar al público al reino de Arendelle y que provocó una de las ovaciones más fuertes de la noche.

ENCANTO TAMBIÉN TUVO SU MOMENTO DE BRILLO

Otro de los segmentos más celebrados fue el dedicado a Encanto, con la música que invitó a cantar a toda la platea y una colorida escenografía inspirada en la casa de los Madrigal.

Encanto tuvo su momento de brillo en Disney On Ice (Foto: Ciudad Magazine).

Más allá de los personajes, el gran diferencial de Disney On Ice sigue siendo la combinación entre el talento de los patinadores, las acrobacias sobre la pista y una producción visual que cambia constantemente. Cada historia tiene su propia identidad y consigue mantener la atención tanto de los chicos como de los adultos.

UNA EXPERIENCA IDEAL PARA LAS VACACIONES DE INVIERNO: LOS FAMOSOS QUE DIJERON PRESENTE

Con funciones durante todas las vacaciones de invierno, el espectáculo vuelve a posicionarse como uno de los planes más elegidos para disfrutar en familia. Y aunque cada edición incorpora novedades —como este año ocurrió con Stitch—, conserva esa capacidad de emocionar generación tras generación y hacer que, por un rato, todos vuelvan a creer en la magia.

Benjamín Vicuña con sus hijos menores en el estreno de Disney On Ice (Foto: Prensa).

Benjamín Vicuña con sus hijos menores, Magnolia y Amancio, Graciela Alfano con su nieta, Alejandra Maglietti con su hijo y su familia, Georgina Barbarossa, Pochi de Gossipeame, Flavio Mendoza, entre otras celebridades, fueron algunos de los que no quisieron perderse este gran regreso.

Graciela Alfano con su nieta con su nieta menores en el estreno de Disney On Ice (Foto: Prensa).

CIUDAD HABLÓ EN EXCLUSIVA CON ALE MAGLIETTI: LA EMOCIÓN DE SU HIJO MANUEL

Alejandra Maglietti fue una de las invitadas especiales al estreno de Disney On Ice en el Movistar Arena y vivió una noche muy especial junto a su hijo Manuel, su hermana Giuliana y su mamá Shirley. En diálogo exclusivo con Ciudad Magazine, la abogada reveló cómo fue la primera experiencia de su hijo en un espectáculo de esa magnitud.

Alejandra Maglietti y su hijo Manu en Disney On Ice.

“Era la primera vez en un show en un lugar tan grande. Hace poco lo llevé al teatro, pero era su primera vez en un lugar tan grande como el Movistar Arena y la pasó increíble, estaba feliz”, contó Ale, quien destacó la reacción de Manuel durante toda la función. “Miró todo, aplaudía y saludaba”, agregó emocionada.

Alejandra Maglietti y su hijo Manu, su mamá, Shirley, y su hermana, Giuliana, en Disney On Ice.

La experiencia también fue especial para ella: “El show es hermoso porque la pasamos re bien todas, a mí me encantó, era una niña más”, confesó la modelo sobre una noche en la que volvió a disfrutar de la magia de Disney junto a su familia.

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