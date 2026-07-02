El Jardín Botánico de Buenos Aires abrió las puertas de Maravillosa Alicia, una experiencia inmersiva inspirada en el universo de Alicia en el País de las Maravillas, y desde Ciudad te mostramos las fotos de los famosos que dijeron presente con sus hijos el miércoles por la noche.
El recorrido nocturno que transforma los senderos del histórico espacio verde en un escenario de fantasía con doce instalaciones que combinan arte lumínico, escenografía monumental, sonido envolvente y tecnología interactiva fue escenario de una velada especial para celebridades como Emilia Attias, Isabel Macedo y Roberto García Moritán, que fueron con sus hijos.
Grandes y chicos se convertieron en protagonistas de la historia, recorriendo escenarios icónicos como el Conejo Blanco, el Té de Locos, el Jardín de la Reina y el Gato de Cheshire, entre ellos Cinthia Fernández, que fue con Roberto Castillo y las hijas de él, Ana Rosenfeld, Calu Rivero, Marcela Kloosterboer, entre otros.