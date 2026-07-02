El Jardín Botánico de Buenos Aires abrió las puertas de Maravillosa Alicia, una experiencia inmersiva inspirada en el universo de Alicia en el País de las Maravillas, y desde Ciudad te mostramos las fotos de los famosos que dijeron presente con sus hijos el miércoles por la noche.

El recorrido nocturno que transforma los senderos del histórico espacio verde en un escenario de fantasía con doce instalaciones que combinan arte lumínico, escenografía monumental, sonido envolvente y tecnología interactiva fue escenario de una velada especial para celebridades como Emilia Attias, Isabel Macedo y Roberto García Moritán, que fueron con sus hijos.

Grandes y chicos se convertieron en protagonistas de la historia, recorriendo escenarios icónicos como el Conejo Blanco, el Té de Locos, el Jardín de la Reina y el Gato de Cheshire, entre ellos Cinthia Fernández, que fue con Roberto Castillo y las hijas de él, Ana Rosenfeld, Calu Rivero, Marcela Kloosterboer, entre otros.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS CON SUS HIJOS EN MARAVILLOSA ALICIA

Isabel Macedo con su marido y su hija en Maravillosa Alicia (Foto: Movilpress).

Cinthia Fernández y las hijas de Roberto Castillo en Maravillosa Alicia (Foto: Movilpress).

Roberto García Moritán y Ana en Maravillosa Alicia (Foto: Movilpress).

Ana García Moritán en Maravillosa Alicia (Foto: Movilpress).

Ana Rosenfeld en Maravillosa Alicia (Foto: Movilpress).

Calu Rivero en Maravillosa Alicia (Foto: Movilpress).

Emilia Attias y su hija en Maravillosa Alicia (Foto: Movilpress).

Emilia Attias en Maravillosa Alicia (Foto: Movilpress).

Los famosos en Maravillosa Alicia (Foto: Movilpress).

Marcela Kloosterboer en Maravillosa Alicia (Foto: Movilpress).

Belén Francese en Maravillosa Alicia (Foto: Movilpress).

Germán Martitegui en Maravillosa Alicia (Foto: Movilpress).

Jorge Rey Maravillosa Alicia (Foto: Movilpress).

Luciano Cáceres en Maravillosa Alicia (Foto: Movilpress).

Los famosos en Maravillosa Alicia (Foto: Movilpress).

Fiorela Giménez en Maravillosa Alicia (Foto: Movilpress).

Mike Amigorena en Maravillosa Alicia (Foto: Movilpress).

Marcelo Polino en Maravillosa Alicia (Foto: Movilpress).

Melody Luz en Maravillosa Alicia (Foto: Movilpress).

Panam en Maravillosa Alicia (Foto: Movilpress).

Marixa Balli en Maravillosa Alicia (Foto: Movilpress).

Yuyito González en Maravillosa Alicia (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.