La cartelera porteña se renueva a partir del miércoles 2 de septiembre, cuando estrene Volar Roto, la obra interpretada por Sebastián Pajoni y Emiliano Pi Álvarez.

La pieza propone un viaje emotivo sobre la resiliencia y la capacidad de reinventarse, celebrando el arte como herramienta para sanar y volver a empezar.

Una vida marcada por la adversidad y la pasión por la danza

Desde su infancia, Leonardo Reale enfrentó el bullying por elegir la danza como camino y desafió los prejuicios sobre su físico.

Volar Roto. (Foto: Prensa)

Tras cumplir el sueño de ingresar al Ballet Estable del Teatro Colón, debió atravesar una compleja operación de columna y, años después, un diagnóstico de cáncer.

En cada etapa, la danza fue su refugio y la fuerza que le permitió reconstruirse.

La obra, interpretada por Sebastián Pajoni y Emiliano Pi Álvarez, combina palabra, movimiento y música original para contar una historia profundamente humana sobre las heridas que dejan huella y la capacidad de volver a empezar.

Un homenaje a los sueños y a la superación

“Volar Roto” suma la presencia simbólica de figuras como Jorge Newbery y Jorge Donn, que funcionan como metáforas del deseo de superarse y de la posibilidad de “volver a volar” tras las experiencias más difíciles.

La música original de Gabriel Mores y la voz en off de Eleonora Cassano completan una puesta que apuesta a emocionar e inspirar.

El espectáculo cuenta con el apoyo de la Fundación Julio Bocca y MSyJ para la Danza, junto al acompañamiento de Bechara Iluminación, consolidando un equipo artístico comprometido con el poder transformador del arte.

El equipo detrás de “Volar Roto”

La ficha técnica reúne a Leonardo Reale en dirección, puesta y coreografía; Sebastián Pajoni y Emiliano Pi Álvarez en escena; Gabriel Mores en música original; Eleonora Cassano como voz en off; Lili Popovich como coach actoral; Ernesto Bechara en iluminación; Constanza Torres como asistente coreográfica y productora; Laura Torrecilla en vestuario; Alejandro Carmona en fotografía; Víctor Miró en diseño gráfico; Avril Roncone en registro audiovisual; y Kevin Melgar en prensa.