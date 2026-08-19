Después de la foto que se viralizó de Chechu Bonelli con Natalie Pietra, la actual pareja de Tomás Guarracino, ex de Ivana Figueiras, la periodista rompió el silencio en el programa Intrusos, donde aseguró que nunca buscó generar ni una polémica.

“Solo voy a decir una cosa, yo nunca tuve ningún tipo de intención, la foto no la subí yo. Es un amigo mío, jamás haría una cosa así. Fue una cena privada, mi amigo subió la foto de ingenuo, alguien la encontró y la compartió”, explicó Chechu, desligándose de las interpretaciones que surgieron alrededor del encuentro.

Chechu Bonelli habló en Intrusos de la última polémica con Ivana Figueiras (Foto: captura de América).

La situación se dio en medio del enfrentamiento entre Figueiras y Pietra, quien habría denunciado a la modelo por presunto hostigamiento. Al difundirse la fotografía de Chechu y Natalie, Ivana reaccionó con ironía en la cuenta de Gossipeame, y cuestionó la presencia de Bonelli en el encuentro: “¿Esta, la Chechu, es la que está cansada del quilombo? JAJAJA NO PUEDO MÁS”, escribió.

La foto de Chechu Bonelli con la actual pareja del ex de Ivana Figueiras. Captura: Instagram Pochi de Gossipeame

En el ida y vuelta con el programa de América, Chechu también manifestó su cansancio frente a la exposición permanente de cada aspecto de su vida personal: “No quiero hablar más porque estoy concentrada en mi trabajo, en mis hijas y quiero desactivar todo esto. Ya está, todo toma repercusión, no puedo ni salir a comer”, sostuvo.

CHECHU BONELLI NEGÓ HABER QUERIDO PROVOCAR A IVANA FIGUEIRAS

Chechu Bonelli reconoció que participó de la cena, pero remarcó que eso no significa que haya buscado enviarle un mensaje a Figueiras, la actual pareja de su ex, Darío Cvitanich. “Me hago cargo no de la situación, sino que salí a comer, pero nunca tuve la intención de subir ni de provocar nada”, afirmó.

Además, rechazó la idea de que sus publicaciones en redes tengan como objetivo generar conflictos con otras figuras del ambiente. “No provoco nada, no le tiro palos a nadie, todo lo que subo es desde mi experiencia personal”, sentenció.

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