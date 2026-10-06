Este martes llegó la hora que ningún hincha quería alcanzar: la del adiós de Lionel Messi a la Selección Argentina. Tras salir subcampeón del Mundo en el Mundial 2026, el astro decidió retirarse del equipo al que le dio todo y más y lo hizo por la puerta grande: goleada 3-0 a Benin y palabras de agradecimiento a su familia y al público.

Después de 20 años en la Selección Argentina, en la que vivió altibajos de todo tipo, Lionel “rompió la pared” en 2021 y de ahí en más la albiceleste se convirtió en imparable: dos Copas América, una Finalíssima, una Copa del Mundo y un subcampeonato con victoria ante Inglaterra. Lionel se dio todos los gustos, y ahora se despidió a lo grande en el Monumental.

“Es difícil decir algo hoy, hay muchas emociones. Se me cruzan muchas cosas. Obviamente lo primero que se me cruza es mi viejo. No queda más que agradecer”.

“Fue un orgullo muy grande para mí defender esta camiseta por más de 20 años. Hasta en los peores momentos, nunca dejé de luchar, de pelear, de dar el máximo, de querer estar siempre. Les juro que me gustaría venir toda la vida porque jugar en la Selección es lo más lindo que te puede pasar”

“El último Mundial estuvimos muy cerquita y la realidad es que no pasó nada raro, como se dice. Edimos todo. El partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros a nivel de pierna, a nivel emocional, fue un desgaste muy grande y la realidad es que llegamos con lo justo”

“La peleamos como lo hicimos siempre, como lo hicimos con esta camiseta, con todos los compañeros que me tocó pasar y compartir, no solo con ellos y con los que estuvieron en la época que nos tocó ganar, sino que antes también lo hicimos, pero lamentablemente no pudimos ser campeones. También estuvimos muy cerquita, pero no tengan dudas que todos los compañeros que estuvieron al lado siempre dejaron todo por esta camiseta, siempre”

“(Me queda) agradecer a mis compañeros, obviamente, por esto, este tiempo que me tocó compartir con este grupo, que fue mucho, que me hicieron cumplir el sueño de chiquito, que me hicieron ser Campeón del Mundo, Campeón de América, Finalíssima, y todo lo que jugamos. Fue un orgullo enorme para mí compartir la cancha y fuera de la cancha con todos ellos. Era salir a competir y competirle a cualquiera, porque sabía que tenía guerrero al lado, que se dejaba en la vida”

“Seguramente me olvido de muchas cosas que me gustaría decirles, pero es un momento muy difícil para mí. Voy a extrañar muchísimo jugar acá. Tuve la suerte de ir por todo el país, me tocó jugar por todos lados y siempre recibí un cariño enorme de todos, desde mi inicio hasta el final y soy un agradecido por todo lo que me tocó vivir”

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