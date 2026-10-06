La despedida de Lionel Messi en VIVO: quiénes cantarán en la ceremonia y todos los invitados en el Estadio Monumental

Lionel Messi sumó este martes una distinción inédita a su carrera: recibió el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA), pocas horas antes de disputar su último partido con la Selección Argentina en el estadio Monumental. El reconocimiento se realizó en el predio de la AFA, en Ezeiza, y estuvo encabezado por las autoridades de la universidad y Claudio “Chiqui” Tapia.

Durante el acto, el deportista recibió la medalla y el diploma de manos del rector de la UBA, Ricardo Gelpi, y del vicerrector Emiliano Yacobitti. El futbolista reconoció que nunca imaginó recibir una distinción de estas características y aseguró que se trata de un orgullo, especialmente por llegar en una jornada tan especial de su carrera con la camiseta argentina.