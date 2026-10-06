La despedida de Lionel Messi en VIVO: quiénes cantarán en la ceremonia y todos los invitados en el Estadio Monumental

Lionel Messi tendrá este martes una noche cargada de emoción. El capitán de la Selección Argentina disputará ante Benín su último partido con la camiseta albiceleste.
Lionel Messi recibió el doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires: “Un día muy especial”
Lionel Messi sumó este martes una distinción inédita a su carrera: recibió el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA), pocas horas antes de disputar su último partido con la Selección Argentina en el estadio Monumental. El reconocimiento se realizó en el predio de la AFA, en Ezeiza, y estuvo encabezado por las autoridades de la universidad y Claudio “Chiqui” Tapia.
Durante el acto, el deportista recibió la medalla y el diploma de manos del rector de la UBA, Ricardo Gelpi, y del vicerrector Emiliano Yacobitti. El futbolista reconoció que nunca imaginó recibir una distinción de estas características y aseguró que se trata de un orgullo, especialmente por llegar en una jornada tan especial de su carrera con la camiseta argentina.
El desgarrador mensaje de Leo Messi a horas de su despedida de la Selección: “Sé que voy a extrañar”
El pasado jueves 2 de octubre, Lionel Messi llegó al país acompañado por Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, para comenzar la preparación de cara a su último partido con la Selección argentina.
En las últimas horas, completó su último entrenamiento junto al plantel antes del esperado encuentro en el Estadio Monumental.
El nuevo hit para Leo Messi avalado por Rodrigo De Paul que promete emocionar en su despedida de la Selección
La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina ya empieza a tener banda sonora. En las últimas horas se viralizó “Muchas gracias Lionel”, una canción creada especialmente para homenajear al capitán argentino y agradecerle por todos los momentos que regaló con la camiseta celeste y blanca.
El tema rápidamente ganó repercusión en redes sociales, donde los hinchas comenzaron a compartirlo con la ilusión de que pueda escucharse en el Monumental durante el último partido del 10. El autor de la canción es Maximiliano Rossi, un fanático de Messi de 32 años oriundo de Caseros.
Despedida de Leo Messi: quiénes cantarán en su último partido con la Selección y a qué hora será cada show
Lionel Messi tendrá este martes una noche cargada de emoción. El capitán de la Selección Argentina disputará ante Benín su último partido con la camiseta albiceleste en el país y la despedida en el Estadio Monumental contará con una celebración especial.
Antes, durante y después del encuentro habrá shows de reconocidos artistas argentinos, además de una apertura con música en vivo, drones, fuegos artificiales y un espectáculo sorpresa.
Messi se despide de la Selección: “Estoy para llorar”, la emotiva reacción de una mujer en vivo
El reloj marca el inicio de una jornada histórica e inevitablemente melancólica. Lionel Messi viste por última vez la camiseta de la Selección argentina en el Estadio Monumental ante Benín, en un amistoso que quedará grabado para siempre en la memoria colectiva.
Más allá de la pelota, la táctica o el resultado, el país entero se detiene para homenajear al capitán que cambió la historia del fútbol nacional.