La histórica y emotiva despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina en el estadio Monumental acaparó todo. Sin embargo, en medio de la marea de homenajes, mensajes de figuras y miles de reacciones del mundo del fútbol, un posteo en particular se robó todas las miradas y generó revuelo digital: el inesperado mensaje de Mauro Icardi.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el futbolista sorprendió a sus seguidores al compartir fotos retro junto al capitán argentino. Junto a las postales del, el atacante escribió un mensaje breve pero contundente: “Simplemente.. Gracias Lionel”.

El posteo de Mauro Icardi para Lionel Messi tras su despedida de la Selección argentina (Foto: Instagram/@mauroicardi).

ASÍ REACCIONARON LOS FANÁTICOS AL POSTEO DE MAURO ICARDI PARA LIONEL MESSI

La publicación de Mauro Icardi dedicado a Lionel Messi provocó de inmediato una ola masiva de reacciones en la sección de comentarios, donde los usuarios no tardaron en bautizar el posteo como un intento desesperado de llamar la atención en medio del adiós del capitán argentino.

Mauro Icardi compartió fotos con Lionel Messi tras su despedida de la Selección argentina (Foto: Instagram/@mauroicardi).

Con frases punzantes, chistes sobre Inteligencia Artificial y memes, los internautas se manifestaron del timing del delantero: “Messi denunciando la publicación en 5 minutos”, “ni lo registra”, “ya no sabe de quién más colgarse”. Las críticas apuntaron sin filtro a su escaso paso por la Albiceleste y a su intento de subirse a la marea de homenajes.

Mauro Icardi compartió fotos con Lionel Messi tras su despedida de la Selección argentina (Foto: Instagram/@mauroicardi).

Mientras algunos afirmaban que la imagen parecía generada por Inteligencia Artificial por la poca credibilidad del atacante, otros se sumaron con ironías sobre su fugaz pasado en el combinado nacional. Así, en cuestión de minutos, el emotivo adiós a la Selección se transformó en un divertido ring digital donde predominó el rechazo de los hinchas argentinos.

Mauro Icardi compartió fotos con Lionel Messi tras su despedida de la Selección argentina (Foto: Instagram/@mauroicardi).

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