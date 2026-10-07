Este martes 6 de octubre se llevó a cabo el último adiós a Lionel Messi de la Selección argentina. Tras salir subcampeón del mundo en el Mundial 2026, el astro decidió retirarse del equipo al que le dio todo y más y lo hizo por la puerta grande: goleada 3-0 a Benín y palabras de agradecimiento a su familia y al público.

Después de 20 años en la Selección argentina, en la que vivió altibajos de todo tipo, Lionel “rompió la pared” en 2021 y de ahí en más la albiceleste se convirtió en imparable: dos Copas América, una Finalíssima, una Copa del Mundo y un subcampeonato con victoria ante Inglaterra.

Tras una inolvidable despedida en el Estadio Monumental, Lionel Messi tomó el micrófono y pronunció unas palabras frente a todos los argentinos presentes y aquellos que lo miraron por televisión a lo largo del país. Pero antes hubo un show de drones que se llevó todas las miradas y se ganó también varios memes...

Los mejores memes del show de drones

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LAS MEJORES FRASES DE LA DESPEDIDA DE LIONEL MESSI

“Es difícil decir algo hoy, hay muchas emociones. Se me cruzan muchas cosas. Obviamente lo primero que se me cruza es mi viejo. No queda más que agradecer”, fueron las primeras palabras de Lionel Messi frente a un colmado Monumental.

“Fue un orgullo muy grande para mí defender esta camiseta por más de 20 años. Hasta en los peores momentos, nunca dejé de luchar, de pelear, de dar el máximo, de querer estar siempre. Les juro que me gustaría venir toda la vida porque jugar en la Selección es lo más lindo que te puede pasar”, siguió el 10.

Por otro lado, aclaró: “El último Mundial estuvimos muy cerquita y la realidad es que no pasó nada raro, como se dice. Dimos todo. El partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros a nivel de pierna, a nivel emocional, fue un desgaste muy grande y la realidad es que llegamos con lo justo”

Lionel Messi (Foto: Instagram @afaseleccion)

“La peleamos como lo hicimos siempre, como lo hicimos con esta camiseta, con todos los compañeros que me tocó pasar y compartir, no solo con ellos y con los que estuvieron en la época que nos tocó ganar, sino que antes también lo hicimos, pero lamentablemente no pudimos ser campeones. También estuvimos muy cerquita, pero no tengan dudas que todos los compañeros que estuvieron al lado siempre dejaron todo por esta camiseta, siempre”, aseguró Lionel.

“Agradezco todo este tiempo que, fui donde fui, siempre fue a cancha llena. Estaban en todos lados con un esfuerzo enorme porque sabemos lo difícil que es viajar a Mundiales, viajar a Copa América y ustedes lo hacen siempre. Siempre somos locales en todos lados, y eso nosotros lo sentimos”, continuó en su discurso.

Soccer Football - International Friendly - Argentina v Benin - Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina - October 6, 2026 Argentina's Lionel Messi reacts following his final international match REUTERS/Rodrigo Valle TPX IMAGES OF THE DAY Por: REUTERS

“En este lugar me tocó vivir uno de los días más felices de mi carrera: cuando volvimos a jugar nuestro primer partido después del Mundial. Haber vivido lo que viví ese día, no se me olvida nunca más. Fue lo más lindo que me pasó. Fue hermoso. Hasta el día de hoy, veo videos y me emociono. Fue algo espectacular así que muchísimas gracias. Hoy acá probablemente sea el día más triste de mi carrera que es cuando le digo adiós a la Selección, a todos ustedes. Voy a extrañar defender los colores de la Selección, pero ahora voy a estar de ese lado con todos ustedes, bancando a todo estos chicos y a todos los que vengan. Siempre unidos”, afirmó.

Y sumó: “Quedó demostrado que cuando estamos unidos, somos más fuertes que cualquier y superamos cualquier cosa. Como los digo a ellos, ‘van a venir momentos duros, porque no es normal lo que se hizo en todo este tiempo’, y en esos tiempos tenemos que estar acompañando más que nunca. En la última charla les dije a ellos que para conseguir objetivos grandes hay que hacer grupos fuertes y unidos. Hay gente que quiere ver mal a la Selección y no hay que darles el gusto. Cuando no hay grupos fuertes, es muy difícil conseguir cosas. Nosotros éramos un grupo extraordinario, por eso conseguimos todo lo que conseguimos”.

Por último, aseguró: “Estoy hablando más que nunca. La verdad es que no me quiero ir de acá, no quiero dejar la cancha. Soy un agradecido de ser argentino, estoy orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias. Los quiero”.