Como cada fin de semana, la televisión argentina tendrá una nueva edición de La Noche de Mirtha, con la conducción de Juana Viale hasta la vuelta de la Chiqui.
Este sábado,la actriz volverá a recibir a distintas figuras del espectáculo y la actualidad para compartir una cena en la que no faltarán las charlas y los temas de interés.
QUIÉNES SON LOS INVITADOS DEL PROGRAMA DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE DEL 2026
El sábado 21 de noviembre, Juana Viale marca agenda desde las 21:30 por la pantalla de eltrece; la conductora estará sentada en esta edición junto a:
- Robertito Funes Ugarte: periodista y presentador argentino.
- Rocío Marengo: actriz y conductora argentina.
- Ignacio Ortelli: periodista político.
- Pablo Quirno: Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina.
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EL PALITO DE JUANA VIALE PARA ANDY KUSNETZOFF TRAS EL ESCÁNDALO EN PH: “HAY QUE PELEARSE PARA QUE TE LEVANTEN”
La escandalosa pelea que protagonizaron la China Ansa y Santiago Maratea en “PH: Podemos Hablar” le valió a Andy Kusnetzoff un pico de rating que alcanzó los 9.5 puntos este sábado por la noche. Mientras tanto, en eltrece, Juana Viale conducía el programa de su abuela, Mirtha Legrand.
Al inicio del programa que conduce los sábados por la noche, en reemplazo de La Chiqui, Juana salió bailando una canción de Turf mientras mostraba su look. “Comportate, por favor, que esto es un programa serio”, empezó diciendo.
Antes de presentar a los invitados de la noche, Juana Viale arrancó picante al apuntar directamente contra la prensa: “Igual, parece que hay que pelearse para que te levanten en todos lados. Si somos civilizados, no tanto…”, disparó.
Cabe remarcar que, horas antes, Andy Kusnetzoff había sido noticia en todos los programas de espectáculos luego de que trascendiera la escandalosa pelea que la China Ansa y Santiago Maratea habían protagonizado en las grabaciones de PH, las cuales se realizan siempre el jueves anterior a su emisión.
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