Juana Viale opinó sin filtros sobre la sorpresiva separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, quienes pusieron fin a su matrimonio apenas 27 días después de casarse por civil. Durante La noche de Mirtha, la conductora expresó su desconcierto por la ruptura y cuestionó el poco tiempo que pasó desde la boda.

Todo ocurrió mientras conversaba con Marcelo Polino, invitado al programa de eltrece. “Prandi estaba casada con Emanuel Ortega y estuvieron 27 días de casados. ¿Qué pasó?”, planteó Juana, interesada en conocer los motivos del final de la pareja.

“Yo quiero saber, ¿cómo te separás después de 27 días de casados?”, insistió la conductora. Cuando Polino le respondió que la ruptura había sorprendido a todos, Viale fue todavía más contundente: “No, no me jodas, no me digas que se desgastó la relación”.

JUANA VIALE Y SU PICANTE COMENTARIO SOBRE EL CASAMIENTO

El intercambio continuó con una reflexión de la conductora sobre los gastos que implica organizar una boda. “Podrían hacer una ficción de eso. ¡Pero qué gastadero! Cómo vas a casarte y a los 27 días, yo por lo menos la estiro un poco”, lanzó, entre risas. Luego remató: “Bueno pobres, qué gastadero de plata al pe.. está carísimo todo”. Finalmente, volvió a remarcar la brevedad del matrimonio: “Ni un mes”.

La separación de Prandi y Ortega se conoció el 12 de octubre, cuando la modelo confirmó el final de la relación a través de sus redes sociales. La pareja llevaba alrededor de seis años junta antes de casarse por civil, por lo que la noticia generó sorpresa y alimentó distintas versiones sobre los motivos de la ruptura.

En medio de la repercusión, Julieta Prandi le explicó a la periodista Fernanda Iglesias por qué decidió no darle otra oportunidad al cantante. “No sé qué te dijeron Fer. Solo sé que lo di todo y lo intenté hasta el final. A veces son muchas gotas las que desbordan el río. No soy de abandonar el barco si creo que puedo salvarlo”, expresó.