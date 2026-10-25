Las adaptaciones literarias siguen ocupando un lugar importante en Netflix. Una de las incorporaciones recientes es Al este del Edén, una miniserie estadounidense que recupera la célebre novela de John Steinbeck publicada en 1952.

La producción que combina drama familiar, conflictos sentimentales y una reconstrucción de las transformaciones sociales de Estados Unidos rápidamente ingresó entre las series más vistas de la plataforma.

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Cuenta con 7 episodios de entre 51 y 68 minutos de duración. Fue creada y escrita por Zoe Kazan, mientras que Garth Davis dirigió los primeros cuatro capítulos y Laure de Clermont-Tonnerre estuvo a cargo de los tres restantes.

De qué trata Al este del Edén

La historia comienza a finales del siglo XIX y sigue a los hermanos Adam y Charles Trask, quienes mantienen una relación conflictiva marcada por las exigencias de su padre, Cyrus.

Adam es un hombre reservado que intenta encontrar su lugar dentro de la familia, mientras Charles demuestra una personalidad más impulsiva y una profunda rivalidad con su hermano.

Al este del Edén está basada en la novela homónima que John Steinbeck publicó en 1952, diez años antes de recibir el Premio Nobel de Literatura.

Todo cambia cuando Cathy Ames, una joven misteriosa, aparece gravemente herida en la propiedad familiar.

Su llegada transforma la relación entre los hermanos y desencadena una serie de acontecimientos que afectarán a las siguientes generaciones.

El tráiler oficial de Al este del Edén, en Netflix.

La historia se traslada posteriormente a California, donde Adam intenta construir una nueva vida. Sin embargo, los conflictos familiares continúan a través de sus hijos, Aron y Caleb.

La novela de John Steinbeck y su adaptación cinematográfica

Al este del Edén está basada en la novela homónima que John Steinbeck publicó en 1952, diez años antes de recibir el Premio Nobel de Literatura.

La obra desarrolla una saga familiar inspirada parcialmente en el relato bíblico de Caín y Abel, con personajes enfrentados por el reconocimiento y el afecto de sus padres.

En 1955, Elia Kazan dirigió una adaptación cinematográfica protagonizada por James Dean, que en Argentina se conoció como Al este del paraíso.

Aquella película se concentró principalmente en la última parte de la novela, mientras que la nueva miniserie recupera acontecimientos de distintas generaciones.

Existe además una conexión familiar: Zoe Kazan, responsable de la versión de Netflix, es nieta del director de aquella película.

Florence Pugh y los cambios de la nueva versión

Una de las principales diferencias de esta adaptación es la importancia que adquiere Cathy Ames, personaje que ocupa un lugar central desde los primeros episodios.

La historia profundiza en sus decisiones, sus relaciones personales y los conflictos que enfrenta dentro de una sociedad dominada por normas tradicionales.

Al este del Edén es furor en Netflix y tiene 7 episodios.

Florence Pugh, conocida por Mujercitas, Midsommar y Oppenheimer, interpreta a una mujer cuya presencia modifica el destino de la familia Trask.

La producción también amplía el desarrollo de Lee, un personaje de origen chino que trabaja para la familia y enfrenta los prejuicios raciales de la época.

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Los episodios fueron filmados principalmente en Nueva Zelanda, aunque la historia transcurre en diferentes regiones estadounidenses.

Cómo es el reparto de Al este del Edén