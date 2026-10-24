La primera temporada de la serie furor en Netflix tiene 8 episodios.

Las series juveniles siguen ocupando un lugar destacado en el catálogo de Netflix. Una de las incorporaciones recientes fue Academia Minerva, una ficción italiana que combina drama adolescente, relaciones sentimentales y una investigación sobre la desaparición de un estudiante.

Su historia transcurre en una academia militar de Nápoles, donde los alumnos deben cumplir normas estrictas mientras enfrentan conflictos personales y familiares.

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La primera temporada tiene 8 episodios de menos de una hora cada uno. Fue creada por Ivano Fachin, Giovanni Galassi y Tommaso Matano, y dirigida por Ivan Silvestrini, realizador italiano que también trabajó en producciones como Mare fuori.

De qué trata Academia Minerva

La historia se desarrolla en una institución militar donde los estudiantes deben levantarse al amanecer, vestir uniforme y participar en ceremonias como el izamiento de la bandera.

Los teléfonos celulares están prohibidos, las relaciones amorosas no están permitidas y las clases incluyen materias como estrategia militar y esgrima. Cualquier incumplimiento puede provocar sanciones.

La historia de Academia Minerva se desarrolla en una institución militar.

En ese ambiente llega Salvo, un adolescente que creció en una casa de acogida y decide ingresar a la academia para investigar qué ocurrió con su mejor amigo, desaparecido en circunstancias misteriosas.

También aparece Vincenzo, un joven que desea seguir los pasos de su padre en las Fuerzas Armadas. Su objetivo es demostrar que tiene las condiciones necesarias para desarrollar una carrera militar.

El tráiler oficial de la serie Academia MInerva, en Netflix.

La tercera protagonista es Camilla, una adolescente de Milán cuyo padre decide enviarla a la institución para modificar su comportamiento.

Los tres deberán enfrentar rivalidades, secretos y decisiones que pondrán a prueba sus relaciones. Mientras tanto, Salvo intentará descubrir una verdad que podría comprometer a otras personas dentro de la academia.

Por qué comparan Academia Minerva con Élite y Sex Education

La ficción comparte algunos elementos con Élite y Sex Education, dos producciones juveniles que alcanzaron popularidad internacional en Netflix.

Las tres exploran las relaciones entre adolescentes, los conflictos familiares, las diferencias sociales y el descubrimiento de la identidad personal.

Sin embargo, Academia Minerva introduce un escenario diferente. En lugar de desarrollarse en un colegio privado convencional, presenta una institución militar donde la disciplina condiciona prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana.

La investigación de Salvo incorpora un componente de misterio que convive con los romances y las rivalidades entre estudiantes.

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La serie también dedica espacio a los adultos responsables de la institución, quienes deben enfrentar sus propias contradicciones mientras intentan educar a los jóvenes.

Quiénes están detrás de la serie italiana

Academia Minerva, cuyo título original es Minerva - La Scuola, fue producida por Picomedia, compañía perteneciente al grupo Asacha y vinculada con Fremantle.

En la serie, la disciplina condiciona prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana.

Los primeros dos episodios se presentaron en julio de 2026 durante el Festival de Cine de Giffoni, un encuentro italiano dedicado especialmente al público infantil y juvenil.

La producción utiliza distintas locaciones de Nápoles para representar la vida dentro de la academia y los contrastes entre las aspiraciones personales de los alumnos y las exigencias institucionales.

Cómo es el reparto de Academia Minerva