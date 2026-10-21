Omar Sy vuelve a interpretar al ladrón de guante blanco que conquistó al público en Lupin.

Omar Sy vuelve a interpretar al ladrón de guante blanco que conquistó al público internacional con sus disfraces, engaños y elaborados planes. Después de tres años de espera, Lupin tiene lista su cuarta temporada, que retomará la historia tras el inesperado desenlace de 2023.

La nueva entrega se estrena el 23 de octubre de 2026 en Netflix, y tendrá 8 episodios, la mayor cantidad hasta ahora. Las primeras dos entregas tuvieron cinco capítulos cada una, mientras que la tercera contó con siete.

// La joya de suspenso con Clint Eastwood que Netflix tiene entre lo más visto

La producción francesa fue creada por George Kay en colaboración con François Uzan.

De qué trata Lupin temporada 4

La historia retoma las consecuencias de los acontecimientos anteriores, cuando Assane Diop decidió entregarse a la policía para proteger a sus seres queridos.

Después de ejecutar el robo de la Perla Negra, el protagonista terminó encarcelado y recibió una visita inesperada relacionada con Hubert Pellegrini, uno de sus principales enemigos.

La nueva entrega se estrena el 23 de octubre de 2026 en Netflix, y tendrá 8 episodios,

Según la sinopsis oficial, la nueva temporada transcurre cuatro años después de aquellos acontecimientos. Assane continúa en prisión y aparentemente abandonó su identidad como Lupin.

Su objetivo es cumplir la condena y respetar la promesa que le hizo a su hijo Raoul: reunirse con la familia en Senegal cuando recupere la libertad.

El tráiler oficial de Lupin, temporada 4. e, Netflix.

Sin embargo, el regreso del personaje anticipa nuevos conflictos, aunque Netflix todavía mantiene reservados varios detalles sobre los robos y las amenazas que deberá enfrentar.

Las primeras imágenes muestran escenarios parisinos y situaciones relacionadas con el mundo del arte, uno de los elementos recurrentes de la ficción.

Las nuevas figuras y los cambios detrás de cámara

La cuarta temporada recuperará a varios personajes importantes. Ludivine Sagnier volverá como Claire Laurent, expareja de Assane y madre de su hijo.

También regresarán Antoine Gouy como Benjamin Férel, Soufiane Guerrab como el investigador Youssef Guédira y Shirine Boutella como la teniente Sofia Belkacem.

// Netflix tiene el nuevo thriller de suspenso con Ben Affleck que promete arrasar

Entre las incorporaciones confirmadas aparecen Théo Christine y Laïka Blanc-Francard, aunque sus personajes todavía no fueron revelados oficialmente.

La producción también presenta cambios en su conducción creativa. Omar Sy asumirá funciones como responsable de la serie junto con Louis Leterrier, director de películas como El increíble Hulk y Rápidos y furiosos X.

// Netflix tiene el nuevo thriller de suspenso con Ben Affleck que promete arrasar

Los nuevos episodios estarán dirigidos por Edouard Salier, Everardo Gout y Hugo Gélin.

La inspiración literaria de Lupin y su éxito internacional

La serie está inspirada en Arsène Lupin, el personaje creado por el escritor francés Maurice Leblanc a comienzos del siglo XX.

La historia retoma las consecuencias de los acontecimientos anteriores, cuando Assane Diop decidió entregarse a la policía para proteger a sus seres queridos.

Sin embargo, Assane Diop no es una adaptación directa del ladrón literario, sino un admirador de sus aventuras que utiliza sus métodos para enfrentar injusticias personales.

La primera temporada se estrenó en enero de 2021 y convirtió a Lupin en una de las producciones francesas más reconocidas de Netflix.

Su combinación de suspenso, humor y robos planificados permitió desarrollar una historia que continúa después de cinco años.

Cómo es el reparto de Lupin temporada 4