Pan de carne: Elba Rodríguez reveló cómo hacer su receta económica y rendidora con jamón, queso y huevo

Elba Rodríguez compartipo la receta de su pan de carne. Foto: Instagram

El pan de carne es una de esas recetas clásicas que permiten preparar una comida abundante, sabrosa y económica con ingredientes fáciles de conseguir. Su combinación de carne picada, condimentos y un relleno cremoso lo convierte en una alternativa ideal para resolver un almuerzo o una cena familiar.

La cocinera Elba Rodríguez compartió en sus redes sociales su versión de este plato tradicional, que lleva jamón cocido, queso y huevos duros. La preparación se destaca por su presentación, ya que al cortarla en rodajas permite apreciar las distintas capas del relleno.

“Hoy quería deslumbrar a mi familia con algo al horno pero que sea baratito y me acordé del pan de carne”, contó la chef en Instagram. Además, destacó que el plato tiene una “hermosa presentación” y que a todos les encanta. Como acompañamiento, eligió una abundante ensalada mixta.

Comensales 4 Ingredientes Para la preparación de carne Un kilo de carne picada.

kilo de carne picada. Ajo picado, a gusto.

Perejil, a gusto.

2 cucharadas de mostaza.

cucharadas de mostaza. Una cebolla.

cebolla. ½ morrón.

morrón. Orégano, a gusto.

Ají molido, a gusto.

Sal y pimienta, a gusto. Para el relleno 200 gramos de jamón cocido.

gramos de jamón cocido. 150 gramos de queso.

gramos de queso. 4 huevos duros.

Procedimiento

1. Preparar los vegetales: picar finamente la cebolla, el medio morrón, el ajo y el perejil para incorporarlos a la carne.

2. Condimentar la carne: colocar el kilo de carne picada en un recipiente amplio y agregar los vegetales, las dos cucharadas de mostaza, el orégano, el ají molido, la sal y la pimienta.

3. Integrar los ingredientes: mezclar bien hasta obtener una preparación uniforme, procurando que todos los condimentos queden distribuidos.

4. Formar la base: extender la mezcla de carne sobre una superficie cubierta con papel manteca o film apto para uso alimentario, formando un rectángulo de espesor parejo.

5. Agregar el relleno: distribuir las fetas de jamón cocido y el queso sobre la carne, dejando libres los bordes para facilitar el cierre.

6. Incorporar los huevos: acomodar los cuatro huevos duros en una línea sobre el relleno, de manera que queden en el centro del pan de carne.

7. Armar el pan de carne: enrollar cuidadosamente la preparación, ayudándose con el papel o film, y cerrar bien los extremos para evitar que el relleno se escape. Retirar el envoltorio.

8. Preparar para el horno: colocar el pan de carne en una fuente ligeramente aceitada, con el cierre hacia abajo.

9. Cocinar: llevar a horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 45 a 60 minutos, según el grosor, hasta que la carne esté completamente cocida en el centro.

10. Servir: retirar del horno, dejar reposar unos minutos y cortar en rodajas gruesas para que se luzca el relleno de jamón, queso y huevo.

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