Pan de carne: Elba Rodríguez reveló cómo hacer su receta económica y rendidora con jamón, queso y huevo

El pan de carne es una de esas recetas clásicas que permiten preparar una comida abundante, sabrosa y económica con ingredientes fáciles de conseguir. Su combinación de carne picada, condimentos y un relleno cremoso lo convierte en una alternativa ideal para resolver un almuerzo o una cena familiar.
La cocinera Elba Rodríguez compartió en sus redes sociales su versión de este plato tradicional, que lleva jamón cocido, queso y huevos duros. La preparación se destaca por su presentación, ya que al cortarla en rodajas permite apreciar las distintas capas del relleno.
“Hoy quería deslumbrar a mi familia con algo al horno pero que sea baratito y me acordé del pan de carne”, contó la chef en Instagram. Además, destacó que el plato tiene una “hermosa presentación” y que a todos les encanta. Como acompañamiento, eligió una abundante ensalada mixta.
Ingredientes
Para la preparación de carne
- Un kilo de carne picada.
- Ajo picado, a gusto.
- Perejil, a gusto.
- 2 cucharadas de mostaza.
- Una cebolla.
- ½ morrón.
- Orégano, a gusto.
- Ají molido, a gusto.
- Sal y pimienta, a gusto.
Para el relleno
- 200 gramos de jamón cocido.
- 150 gramos de queso.
- 4 huevos duros.
Procedimiento
1. Preparar los vegetales: picar finamente la cebolla, el medio morrón, el ajo y el perejil para incorporarlos a la carne.
2. Condimentar la carne: colocar el kilo de carne picada en un recipiente amplio y agregar los vegetales, las dos cucharadas de mostaza, el orégano, el ají molido, la sal y la pimienta.
3. Integrar los ingredientes: mezclar bien hasta obtener una preparación uniforme, procurando que todos los condimentos queden distribuidos.
4. Formar la base: extender la mezcla de carne sobre una superficie cubierta con papel manteca o film apto para uso alimentario, formando un rectángulo de espesor parejo.
5. Agregar el relleno: distribuir las fetas de jamón cocido y el queso sobre la carne, dejando libres los bordes para facilitar el cierre.
6. Incorporar los huevos: acomodar los cuatro huevos duros en una línea sobre el relleno, de manera que queden en el centro del pan de carne.
7. Armar el pan de carne: enrollar cuidadosamente la preparación, ayudándose con el papel o film, y cerrar bien los extremos para evitar que el relleno se escape. Retirar el envoltorio.
8. Preparar para el horno: colocar el pan de carne en una fuente ligeramente aceitada, con el cierre hacia abajo.
9. Cocinar: llevar a horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 45 a 60 minutos, según el grosor, hasta que la carne esté completamente cocida en el centro.
10. Servir: retirar del horno, dejar reposar unos minutos y cortar en rodajas gruesas para que se luzca el relleno de jamón, queso y huevo.
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