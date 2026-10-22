Fosforitos caseros: cómo hacer el clásico de jamón y queso de todos los cumpleaños

Los fosforitos de jamón y queso son uno de los clásicos que nunca faltan en los cumpleaños, reuniones familiares y mesas de celebraciones. Su combinación de hojaldre dorado, una superficie ligeramente dulce y un relleno salado los convierte en una opción ideal para compartir.

Aunque suelen comprarse en las panaderías, también es posible preparar fosforitos caseros con pocos ingredientes y conseguir una textura crocante, similar a la de los tradicionales.

Desde Cucinare, el cocinero Gabo Colacioppo compartió una receta sencilla que utiliza una técnica de hojaldre rápido, sin necesidad de realizar preparaciones demasiado complicadas.

El secreto está en trabajar la manteca bien fría y respetar los descansos de la masa, dos pasos fundamentales para conseguir las capas características del hojaldre. Además, el toque de azúcar sobre la superficie genera un contraste de sabores con el jamón y el queso.

Comensales 6 Ingredientes Para el hojaldre rápido 250 gramos de harina 000.

gramos de harina 000. 150 gramos de manteca fría cortada en cubos.

gramos de manteca fría cortada en cubos. 5 gramos de sal.

gramos de sal. 130 cc agua fría. Para el relleno 200 gramos de jamón cocido en fetas.

gramos de jamón cocido en fetas. 200 gramos de queso en fetas. Para pintar Un huevo.

huevo. Una cucharada de azúcar.

Procedimiento para los fosforitos

Preparar el hojaldre: colocar la harina, la manteca fría en cubos, la sal y el agua fría en un recipiente. Mezclar todos los ingredientes sin amasar demasiado, para conservar pequeños trozos de manteca en la preparación. Realizar los primeros pliegues: estirar la masa sobre una superficie enharinada y doblarla en tres partes, como si fuera una carta. Este procedimiento se conoce como vuelta simple. Repetir el procedimiento: realizar un total de cuatro vueltas simples para formar las capas del hojaldre. Respetar los descansos: si hace calor, llevar la masa a la heladera durante 10 minutos entre cada vuelta para evitar que la manteca se derrita. Enfriar la masa: después de la cuarta vuelta, estirar nuevamente y dejar descansar en la heladera durante 30 minutos. Cortar los fosforitos: retirar la masa del frío y cortarla en rectángulos de tamaño similar. Con estas cantidades se obtienen entre 9 y 12 unidades. Preparar la superficie: pintar los rectángulos con huevo batido y espolvorear con azúcar. Llevar al horno: acomodar las piezas sobre una placa enmantecada y cocinar en horno precalentado a 200 °C durante 15 a 18 minutos, hasta que estén doradas. Agregar el relleno: retirar del horno, dejar entibiar y abrir cuidadosamente cada pieza de hojaldre. Terminar los fosforitos: rellenar con las fetas de jamón cocido y queso. Servir tibios o a temperatura ambiente.

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