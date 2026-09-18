La fórmula infalible de Gabo Colacioppo para hacer un choripán más liviano

El choripán es uno de los grandes clásicos argentinos, pero también admite variantes que permiten salir del tradicional pan francés. Una alternativa es preparar una masa casera fina que envuelva el chorizo y concentre todo el relleno.

La propuesta de Gabo Colacioppo transforma este infaltable de la parrilla en un choriwrap, que combina chorizo, muzzarella, morrón asado y chimichurri dentro de una masa preparada desde cero.

El resultado es una versión diferente, con una envoltura más fina que un pan convencional y que, además, puede terminarse directamente sobre la parrilla para lograr una superficie dorada y un queso bien derretido.

Gabo Colacioppo es un cocinero argentino formado en el Instituto Argentino de Gastronomía, que en la actualidad es parte del equipo de Cucinare en eltrece y tiene su propio emprendimiento gastronómico “De Gabo Catering”.

Comensales 1 Ingredientes Para la masa 350 g harina 0000.

g harina 0000. 175 cc agua tibia.

cc agua tibia. Una cucharadita de polvo para hornear.

cucharadita de polvo para hornear. 2 cucharaditas de sal.

cucharaditas de sal. 3 cucharadas de aceite de oliva. Para el relleno 3 chorizos.

chorizos. 150 g queso muzzarella.

g queso muzzarella. Un morrón rojo grande.

morrón rojo grande. Chimichurri, cantidad necesaria.

Procedimiento para el choripán de Gabo Colacioppo

Para la masa:

Integrar los ingredientes en un bowl. Amasar durante unos 5 minutos. Tapar la masa y dejarla descansar 20 minutos. Estirar la masa. Cocinar durante 5 minutos de cada lado en la parrilla. Usarla rápidamente o taparla con un lienzo para que no se seque.

Para el relleno:

Cocinar los chorizos en la parrilla o en una plancha o bifera. Colocar el morrón directamente sobre las brasas o sobre el fuego de una hornalla. Rotarlo hasta que quede bien negro por todas sus caras. Dejarlo enfriar y retirar la piel quemada.

Para el armado: