Las relaciones de pareja también pueden quedar atravesadas por intereses económicos, desde los gastos cotidianos hasta la posibilidad de conseguir una vivienda. En ese escenario comenzó a popularizarse una palabra para describir una dinámica particular: “hobosexual”.

El término se utiliza para definir a personas que inician o sostienen una relación sentimental principalmente para obtener alojamiento, respaldo económico o estabilidad material. Pese a su creciente presencia en contenidos sobre vínculos y psicología popular, no constituye un diagnóstico clínico ni una categoría psicológica reconocida oficialmente.

La palabra combina el término inglés hobo, históricamente relacionado con personas sin residencia estable, con “sexual”. Sin embargo, no describe una orientación sexual. La expresión apunta a relaciones en las que el beneficio económico o habitacional ocuparía un lugar determinante.

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Una persona que atraviesa desempleo, dificultades financieras o necesita temporalmente la ayuda de su pareja no se convierte automáticamente en “hobosexual”. La característica que define esta conducta es que conseguir recursos o un lugar donde vivir sea una motivación central para establecer o mantener el vínculo.

La hobosexualidad es definida por el Urban Dictionary define como “personas que se meten en relaciones para tener un lugar donde vivir”. Sin embargo, el ya a fines de la década del 70 se hablaba de este fenómeno. En el libro The Language of Singles Bars se hace referencia a un número creciente de personas sin hogar que comenzaron a buscar a personas solteras vulnerables sólo para conseguir vivienda.

Qué es un hobosexual y cuáles son las señales para identificarlo

Una de las primeras señales asociadas con este comportamiento es la velocidad con la que avanza la relación. Pueden aparecer declaraciones intensas de afecto, proyectos conjuntos y propuestas de convivencia cuando los integrantes todavía llevan poco tiempo conociéndose.

Qué son los hobosexuales, por qué es riesgoso tenerlos cerca y cómo identificarlos.

Después puede surgir una dependencia económica cada vez mayor. La persona tiene dificultades recurrentes para pagar sus gastos, carece de una residencia estable o traslada progresivamente sus obligaciones económicas a su pareja, mientras aparecen excusas para no recuperar su autonomía.

Otro comportamiento mencionado es la utilización frecuente de halagos y demostraciones intensas de cariño. En los casos donde existe manipulación, esa cercanía puede derivar rápidamente en pedidos para quedarse en la vivienda, utilizar el auto, solicitar dinero o acceder a otros recursos.

Ninguna de estas conductas de manera aislada permite determinar las intenciones de alguien. Lo importante es observar si existe un patrón sostenido, especialmente cuando los pedidos materiales aumentan y no existe reciprocidad dentro de la relación.

Por qué estas relaciones pueden convertirse en un problema

Cuando existe un engaño deliberado, las consecuencias pueden superar ampliamente el hecho de compartir una casa. Una de las partes puede terminar pagando alquiler, servicios, alimentos y otros gastos, mientras la otra evita sistemáticamente asumir responsabilidades.

El impacto también puede ser emocional. Descubrir que una relación estaba condicionada por intereses materiales puede provocar sensación de traición, pérdida de confianza y desgaste. Una convivencia precipitada, además, puede generar conflictos posteriores sobre dinero, pertenencias o la permanencia en la vivienda.

Para detectar estas dinámicas conviene prestar atención a algunas señales: presión para convivir rápidamente, problemas económicos permanentes, explicaciones contradictorias sobre dinero, resistencia a hablar de ingresos o deudas y pedidos frecuentes de ayuda.

Qué son los hobosexuales, por qué es riesgoso tenerlos cerca y cómo identificarlos

También puede resultar significativo que la persona no muestre planes concretos para alcanzar independencia financiera o que su comportamiento afectivo cambie cuando la pareja establece límites económicos.

La mejor prevención no consiste en etiquetar a alguien, sino en establecer límites. Hablar sobre cómo se dividirán los gastos antes de convivir, evitar compromisos financieros apresurados y mantener cierta independencia puede reducir los riesgos.

El concepto también debe utilizarse con cautela. La precariedad económica o habitacional no implica manipulación sentimental. Más allá de una etiqueta popularizada en redes sociales, la clave está en observar la reciprocidad, la transparencia y el respeto por los límites dentro de cualquier relación.