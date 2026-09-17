Después de la fuerte crisis que quedó expuesta durante Gran Hermano: Generación Dorada, Claudio “El Turco” García y Mariela Prieto estarían nuevamente encaminados y tendrían una fecha definida para celebrar su casamiento.

Según informó la periodista Maru Leone en El Observador 107.9, la pareja habría elegido el sábado 17 de octubre para realizar la ceremonia, después de que la boda que habían proyectado dentro del reality de Telefe finalmente no se concretara.

La relación entre el exfutbolista y Mariela atravesó varios momentos de tensión durante la participación de ella en Gran Hermano. Los pases de factura que protagonizaron dentro del programa hicieron que la situación sentimental de la pareja quedara bajo la lupa.

Mariela Prieto y el Turco García. Foto: eltrece

Uno de los momentos que más llamó la atención fue justamente la ausencia de El Turco García en la boda que había sido planeada dentro de la casa. La situación alimentó las versiones sobre una posible crisis entre ambos y dejó en suspenso el futuro de la pareja.

Sin embargo, según la información difundida por Leone, García y Prieto habrían logrado recomponer el vínculo y ya estarían preparando una celebración lejos de las cámaras de Telefe.

De acuerdo con lo que trascendió, el festejo tendría lugar el sábado 17 de octubre en el Palacio D’or, en Ituzaingó, y contaría con alrededor de 180 invitados.

Entre los convocados estarían algunos de los participantes que compartieron la experiencia con Mariela. Además, circularon versiones sobre la posible presencia de reconocidos artistas de la música, entre ellos Pablito Lescano y El Polaco. Sin embargo, por el momento no existe una confirmación pública de los protagonistas ni de los músicos mencionados.

Cuando Mariela fue eliminada de Gran Hermano, no fue recibida por el Turco García (captura de Telefe y web)

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EL DÍA QUE EL TURCO GARCÍA ENTRÓ A GRAN HERMANO Y ENCARÓ A MARIELA POR SU BAILE CON EMANUEL

En una gala cargada de tensión (en junio de 2026) en Gran Hermano: Generación Dorada, la producción activó el clásico “Congelados” y sorprendió a todos con el ingreso de Claudio “el Turco” García, que entró a la casa con un mensaje directo para su pareja, Mariela Pietro, en medio de los rumores por su vínculo con Emanuel Di Gioia.

Sin perder su estilo frontal, el exfutbolista cruzó la puerta y lanzó la orden inmediata: “No se muevan. No quiero que se vayan por mí”, atinó a decir, mientras la mayoría de los participantes permanecía inmóvil.

Acto seguido, fue directo hacia Andrea del Boca, a quien le dedicó una frase filosa: “Andreita, vine por vos, porque sé que pediste el Congelados mío con Mariela”.

Foto: Captura (Telefe)

Luego, el Turco saludó a varios participantes del reality, entre ellos Yanina Zilli, a quien abrazó con afecto, y también a Cinzia Francischiello, a quien felicitó por sus planes de casamiento. Además, tuvo palabras de elogio para el grupo en general y les recomendó disfrutar del juego.

Sin embargo, el momento más esperado llegó cuando se plantó frente a Mariela. Allí, bajó el tono, pero no la intensidad del mensaje: “Estoy muy contento por todo lo que estás haciendo acá. Sé que estás jugando, sos una madre espectacular. Seguí jugando, te quiero un montón”.

Foto: Captura (Telefe)

En medio de la emoción, el Turco reforzó su apoyo a su pareja y le recordó el vínculo personal que los une: “Siempre fuiste una persona derecha. Me ayudaste un montón en un momento muy difícil de mi vida como fue la adicción. Te lo voy a agradecer siempre. Divertite, cuidate y seguí jugando. No te olvides quién sos”.

Turco García: “Sobre el baile… no me gustó un caraj...“.

Pero cuando todo parecía cerrarse en armonía, llegó la frase que encendió la polémica. Ya en el final de su visita, el Turco se refirió sin filtros al tema que había generado rumores dentro del juego: el acercamiento entre Mariela y Emanuel: “Sobre el baile… no me gustó un caraj...”, lanzó antes de abandonar la casa y dejar a Mariela con lágrimas en los ojos.

¡Qué momento!