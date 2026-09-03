El miércoles 2 de septiembre, Mariela Prieto quedó afuera del reality de Telefe por decisión del público, luego de enfrentarse en el mano a mano definitivo con Luana Fernández.

Irse de la casa en la recta final le dolió, pero lo que más la angustió fue que su marido, Claudio “El Turco” García, no estuviera en el estudio de Telefe recibiéndola y saber que está prácticamente separada.

Uno de los motivos por los cuales el Turco está enojado con su esposa es el baile sumamente sexy que ella protagonizó con Emanuel Di Gioia dentro de la casa. Ese hecho hizo que también la dejara plantada vestida de novia en el programa.

Video del stream de Telefe, Gran Hermano.

Mariela fue eliminada de Gran Hermano, el Turco García no la fue a recibir y hay rumores de separación

“Recién pregunté por Claudio. No sé por qué no está. Por lo que escuché hubo muchas repercusiones por mis bailes. Solo quise bailar. Yo esperaba que él estuviera acá. Es mi marido, la persona que me acompaña hace 30 años. Creo que soy una persona intachable”, dijo Mariela en el stream de Telefe, minutos después de su eliminación de Gran Hermano Generación Dorada, visiblemente triste.

Y continuó: “A Claudio lo conozco tanto. Yo soy una persona genuina, jamás entré a la casa para estar con un hombre. Con Emanuel, nada que ver, no me pasó nada”.

“Tiene derecho a enojarse. Tiene derecho a hacer lo que él tenga ganas. Yo le pedí disculpas porque entiendo que a mí no me pueda generar algo un baile. Fue una actividad. Me ponían con Ema, yo no elegí bailar con Ema”, aseguró la reciente eliminada.

Con el corazón roto, Mariela Prieto agregó: “Yo siempre fui muy compañera. A veces es bueno ponerte del otro lado y ver lo que se siente. Obviamente que no se lo hice a propósito. Yo pasé situaciones de infidelidad. Con Claudio las pasé todas, pero lo elijo”.