El miércoles por la noche, los famosos impusieron moda y tendencia en el estreno de Dribbling, la obra teatral protagonizada por Carlos Portaluppi y Franco Masini en el Paseo La Plaza, y desde Ciudad te mostramos todos los looks.
Entre los que dijeron presente y posaron para nuestras cámaras con sus atuendos dueronIsabel Macedo con su marido, Juan Manuel Urtubey, Yoyi Fracella, Adriana Salonia y Juan Gil Navarro con su actual pareja.
También estuvieron en el evento el Puma Goity, Pablo Echarri, Peto Menahem, Sebastián Wainraich, Silvio Soldán, Nazareno Casero, Agustín ‘Cachete’ Sierra, entre otros. ¡Mirá las imágenes!