El miércoles por la noche, los famosos impusieron moda y tendencia en el estreno de Dribbling, la obra teatral protagonizada por Carlos Portaluppi y Franco Masini en el Paseo La Plaza, y desde Ciudad te mostramos todos los looks.

Entre los que dijeron presente y posaron para nuestras cámaras con sus atuendos dueron Isabel Macedo con su marido, Juan Manuel Urtubey, Yoyi Fracella, Adriana Salonia y Juan Gil Navarro con su actual pareja.

También estuvieron en el evento el Puma Goity, Pablo Echarri, Peto Menahem, Sebastián Wainraich, Silvio Soldán, Nazareno Casero, Agustín ‘Cachete’ Sierra, entre otros. ¡Mirá las imágenes!

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL ESTRENO DE DRIBBLING

Puma Goity en el estreno de Dribbling (Foto: Movilpress).

Isabel Macedo y su marido en el estreno de Dribbling (Foto: Movilpress).

Isabel Macedo en el estreno de Dribbling (Foto: Movilpress).

Yoyi Francella en el estreno de Dribbling (Foto: Movilpress).

Pablo Echarri en el estreno de Dribbling (Foto: Movilpress).

Sebastián Wainraich en el estreno de Dribbling (Foto: Movilpress).

Silvio Soldán en el estreno de Dribbling (Foto: Movilpress).

Nazareno Casero en el estreno de Dribbling (Foto: Movilpress).

Juan Gil Navarro y su novia en el estreno de Dribbling (Foto: Movilpress).

Agustín 'Cachete' Sierra en el estreno de Dribbling (Foto: Movilpress).

Adriana Salonia en el estreno de Dribbling (Foto: Movilpress).

Peto Menahem en el estreno de Dribbling (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.