El miércoles por la noche estrenó Stomp en el Teatro Ópera de Buenos Aires y muchos famosos dijeron presente. El esperado regreso a la Argentina tras 16 años reunió a celebridades del mundo del espectáculo y la cultura y desde Ciudad te mostramos las fotos.
Entre ellos, Sofía Jujuy Jiménez se mostró feliz con su novio, el rugbier y empresario de moda Gustavo Qüerio Hormaechea, también asistió Melody Luz, Fiorella Giménez, Nancy Duré, Paula Morales y Graciela Alfano.
Miriam Lanzoni,Sabrina Carballo, el ex Gran Hermano Licha Navarro, la actriz Graciela Stéfani, Laura Novoa, Gloria Carrá, Gabo Usandivaras, Facu Mazzei, Viviana Saccone, Patricia Palmer, entre otros, tampoco quisieron perderse este evento.