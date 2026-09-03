El miércoles por la noche estrenó Stomp en el Teatro Ópera de Buenos Aires y muchos famosos dijeron presente. El esperado regreso a la Argentina tras 16 años reunió a celebridades del mundo del espectáculo y la cultura y desde Ciudad te mostramos las fotos.

Entre ellos, Sofía Jujuy Jiménez se mostró feliz con su novio, el rugbier y empresario de moda Gustavo Qüerio Hormaechea, también asistió Melody Luz, Fiorella Giménez, Nancy Duré, Paula Morales y Graciela Alfano.

Miriam Lanzoni, Sabrina Carballo, el ex Gran Hermano Licha Navarro, la actriz Graciela Stéfani, Laura Novoa, Gloria Carrá, Gabo Usandivaras, Facu Mazzei, Viviana Saccone, Patricia Palmer, entre otros, tampoco quisieron perderse este evento.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL ESTRENO DE STOMP

Sofía Jujuy Jiménez y su novio en el estreno de Stomp (Foto: Movilpress).

Sofía Jujuy Jiménez y su novio en el estreno de Stomp (Foto: Movilpress).

Sofía Jujuy Jiménez en el estreno de Stomp (Foto: Movilpress).

Melody Luz en el estreno de Stomp (Foto: Movilpress).

Fiorella Giménez en el estreno de Stomp (Foto: Movilpress).

Nancy Duré en el estreno de Stomp (Foto: Movilpress).

Paula Morales en el estreno de Stomp (Foto: Movilpress).

Sabrina Carballo en el estreno de Stomp (Foto: Movilpress).

Miriam Lanzoni en el estreno de Stomp (Foto: Movilpress).

Licha Navarro en el estreno de Stomp (Foto: Movilpress).

Graciela Alfano en el estreno de Stomp (Foto: Movilpress).

Graciela Stéfani en el estreno de Stomp (Foto: Movilpress).

Laura Novoa en el estreno de Stomp (Foto: Movilpress).

Gloria Carrá en el estreno de Stomp (Foto: Movilpress).

Gabo Usandivaras en el estreno de Stomp (Foto: Movilpress).

Facu Mazzei en el estreno de Stomp (Foto: Movilpress).

Viviana Saccone en el estreno de Stomp (Foto: Movilpress).

Patricia Palmer en el estreno de Stomp (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.