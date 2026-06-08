Sofía Jujuy Jiménez atraviesa una etapa de enorme felicidad junto a Gustavo Qüerio Hormaechea, el empresario salteño con quien oficializó su relación a comienzos de año. Sin embargo, en las últimas horas sorprendió a todos al revelar una experiencia que mantuvo en secreto hasta ahora: aseguró que se “casó” con su pareja.

La confesión ocurrió durante una emisión de Que alguien le avise, el programa que conduce en Somos La Casa. En medio de una charla distendida con sus compañeros, la influencer compartió un recuerdo muy especial que vivió durante una visita a Salta.

EL RELATO DE SOFÍA JUJUY SOBRE SU “CASAMIENTO” SECRETO

“Me casé en secreto. Fue algo íntimo, no le conté nada a nadie”, lanzó la modelo, generando la inmediata sorpresa de quienes la acompañaban en el estudio.

Ante la reacción de sus compañeros, Jujuy explicó que no se trató de una boda formal, sino de un momento simbólico que compartió con su novio en una iglesia.

“Estábamos los dos solos en una iglesia en Salta, no había cura, no había nadie. Fue algo íntimo para nosotros. Nos miramos y nos dijimos que queremos estar con el otro para el resto de nuestras vidas”, relató.

Según contó, la experiencia tuvo un enorme significado emocional para ambos y representó una especie de compromiso mutuo lejos de cualquier protocolo o ceremonia tradicional.

LA ACLARACIÓN DE LIZARDO PONCE Y EL VERDADERO SIGNIFICADO DEL GESTO

Como era de esperar, la revelación dio lugar a bromas entre sus compañeros. Uno de los que reaccionó fue Lizardo Ponce, quien le recordó entre risas que legalmente seguía soltera.

“Tenés que hacerte muy fuerte, no estás casada de verdad”, comentó el influencer. Y agregó: “Quiero avisarte que, más allá de la foto y de lo que vos sentís, cuando te pregunten estado civil tenés que seguir diciendo que estás soltera”.

Lejos de molestarse, Sofía se tomó la situación con humor y más tarde compartió en sus redes sociales una imagen de aquel momento vivido en la iglesia salteña.

Junto a la fotografía, explicó cómo interpreta ese instante tan especial. “Fue un ‘casamiento’ simbólico para nosotros dos. En mi mente, en mi mundo, ya es mi marido”, escribió.