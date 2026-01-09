Las series verticales llegaron para quedarse y están revolucionando la forma de mirar ficción en la Argentina. Pensadas para el celular y con capítulos ultra cortos, este nuevo formato se volvió viral en plataformas como TikTok y ReelShort Latinoamérica, donde millones de usuarios siguen historias atrapantes en apenas segundos.

En ese contexto, una producción argentina se robó todas las miradas: “Cómo deshacerse de una estrella de fútbol”, protagonizada por Barbie Vélez, Sofía “Jujuy” Jiménez y Lionel Ferro.

Foto: prensa

La serie, que fue realizada por FRAME y creada especialmente para ReelShort Latinoamérica, se convirtió en tendencia y no para de sumar reproducciones.

Foto: prensa

Foto: prensa

Foto: prensa

De qué trata “Cómo deshacerse de una estrella de fútbol”

La trama de esta serie vertical apuesta por el drama y el suspenso, con todos los condimentos de una telenovela clásica, pero adaptada al ritmo frenético del scroll.

En el centro de la historia está un jugador de fútbol famoso, su matrimonio con una mujer que esconde una identidad inesperada y una villana dispuesta a todo para quedarse con él.

Celos, traiciones y secretos salen a la luz en cada episodio, que dura poco más de un minuto. El objetivo es claro: atrapar al espectador en segundos y dejarlo con ganas de ver el siguiente capítulo. Así, la serie suma un total de 61 episodios, todos disponibles en la plataforma.

Foto: prensa

Cómo ver la serie y por qué es furor en redes

ReelShort Latinoamérica funciona como un catálogo de ficciones fragmentadas, pensado para el consumo inmediato y vertical. Allí, “Cómo deshacerse de una estrella de fútbol” se destaca por su elenco de figuras conocidas y por una narrativa intensa, llena de emociones al límite y giros inesperados.

Aunque algunos critican el formato por ser exagerado o previsible, el atractivo está justamente en el exceso: actuaciones marcadas, conflictos constantes y un ritmo que no da respiro. La serie se suma a una tendencia que ya incorporó a varios famosos del espectáculo local y que sigue creciendo en las redes.

Para verla, solo hay que ingresar al perfil de ReelShort Latinoamérica en TikTok o en la propia app, donde los capítulos se pueden ver gratis y en cualquier momento.

Foto: prensa

El fenómeno de las series verticales: una nueva forma de contar historias

Las series verticales están cambiando las reglas del relato audiovisual. Pensadas para un público que consume contenido rápido y desde el celular, estas ficciones apuestan por el impacto inmediato y la continuidad, redefiniendo la manera de enganchar a la audiencia.

Fotos: prensa

Mientras el público debate entre la fascinación y la crítica, “Cómo deshacerse de una estrella de fútbol” confirma que el formato llegó para quedarse y que las redes sociales son el nuevo escenario de las grandes historias.